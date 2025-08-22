Weekend con allerta meteo nelle Marche

Oggi avviso di criticità gialla per le aree interne e costiere settentrionali e costiere centrali. Domani per tutto il territorio regionale

Nuova allerta meteo oggi e domani 22 e 23 agosto nelle Marche per temporali. L’avviso di criticità gialla emesso dalla Protezione civile regionale interessa le aree interne e costiere settentrionali insieme a quelle costiere centrali per la giornata di oggi, 22 agosto, mentre domani l’allerta riguarderà tutto il territorio regionale con validità fino alle 00 del 24 agosto.

Il transito di aria più fresca potrà portare «nel tardo pomeriggio e nella serata di oggi fenomeni anche intensi – spiega Marco Lazzeri, meteorologo della Protezione civile regionale – Alcune celle temporalesche si stanno già sviluppando sulla prima collina dell’entroterra pesarese e maceratese, in spostamento da Nord Ovest verso Sud Est».

Dalla giornata di domani, sabato 23 agosto, saranno possibili fenomeni anche intensi sulla parte collinare – prosegue -Nella mattina di domenica potrà permanese della nuvolosità irregolare, mentre dal pomeriggio potranno verificarsi piogge a macchia di leopardo sulle zone interne. Lungo la costa soleggiato»

La colonnina di mercurio tra ieri e oggi ha registrato il calo più significativo, intorno ai 5 gradi. Le temperature potranno registrare un ulteriore calo nei valori minimi nella giornata di domani quando le massime saranno invece stazionarie. Domenica previsto un ulteriore calo delle massime, intorno ad un grado.