Volo Ancona – Parigi verso il debutto: due collegamenti in estate e tre da ottobre

ANCONA – Mancano ormai poco più di due settimane al primo volo Ancona – Parigi (il 27 maggio). Il collegamento aereo che per tutta l’estate vedrà due voli a settimana, a partire dal primo ottobre si svolgerà tre volte a settimana. Insomma il collegamento tra Marche e Francia si fra più fitto. Lo ha annunciato il direttore dell’Atim Marco Bruschini di ritorno dalla presentazione del volo Ancona – Parigi Orly, davanti alle maggiori testate giornalistiche e ai più importanti tour operator francesi, nella sede dell’Ambasciata Italiana a Parigi, dove ad affiancarlo c’era anche l’assessore all’Internazionalizzazione e alle Attività produttive Andrea Maria Antonini, l’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro e la responsabile Enit di Parigi Federica Galbesi.

Al prestigioso parterre di 120 persone, vetrina di primo piano per le Marche, la Regione ha fatto degustare i prodotti tipici dell’enogastronomia, un modo per attrarre il turismo straniero, puntando sulle bellezze e sulle eccellenze. Secondo Bruschini «il volo per Parigi è un grande investimento per la nostra regione», ma la giunta e l’Atim si stanno muovendo anche per stringere altri collegamenti, questa volta verso Berlino e Francoforte. Il collegamento aereo Ancona – Parigi partirà dalla capitale francese alle 12.05 per arrivare ad Ancona alle 14.05, con la compagnia aerea Volotea, mentre la partenza da Ancona sarà alle 17.55 con arrivo a Parigi alle 19.55.

Un turismo che la Regione punta a tradurre in opportunità non solo per il commercio e la ricettività, ma anche per le imprese della moda, dell’agroalimentare, dell’arredo. L’assessore Antonini fa sapere di aver raggiunto un accordo per la partecipazione della Regione Marche a novembre alla ‘Settimana della cucina italiana nel mondo’ che si terrà nella sede dell’Ambasciata italiana in Francia.