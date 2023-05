Volo Ancona-Parigi Orly, debutto il 27 maggio

La Ville Lumiere sempre più vicina alle Marche. Conto alla rovescia per il debutto della nuova rotta Ancona – Parigi Orly che effettuerà il primo volo dal 27 maggio prossimo e che è stata presentata ieri sera, 9 maggio, nella sede dell’Ambasciata Italiana a Parigi dall’assessore all’Internazionalizzazione e alle Attività produttive Andrea Maria Antonini e dal direttore dell’Atim Marco Bruschini insieme all’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro e alla responsabile della sede Enit di Parigi Federica Galbesi.

Presenti all’evento promozionale le maggiori testate giornalistiche francesi tra cui Le Figaro, Le Monde, Les Échos, L’équipe, Le Journal Du Dimanche, Radio France, Marie Claire e i principali tour operator: Kuoni, il gruppo Voyageur Du Monde, Donatello, La Maison des Voyages. In tutto circa 120 ospiti che hanno assistito alla presentazione delle infinite attrazioni della regione degustando prodotti e vini rigorosamente marchigiani de “La Marchigiana” di Sarnano allietati dalle arie del duo Opera Pop.

«Il volo per Parigi è un grande investimento per la nostra regione – ha sottolineato il direttore Bruschini illustrando i dettagli tecnici -. Finora la presenza dei turisti francesi nelle Marche è sempre stata minima proprio per la mancanza di collegamenti diretti ma, sono convinto, che grazie a questa nuova opportunità potremo incrementare notevolmente i flussi. Altra novità consiste nel fatto che il volo non terminerà con la stagione estiva, ma proseguirà tutto l’anno e, dal primo ottobre, da due voli a settimana (sabato e martedì) si passerà a tre».

«Questo collegamento – ha spiegato l’assessore Antonini – è particolarmente importante per il turismo ovviamente, ma ha moltissime potenzialità anche per le imprese visto che il mercato francese è tra i primi per l’export marchigiano insieme quello tedesco: mi riferisco alla moda, al settore del legno arredo, alla meccanica e all’agroalimentare. Allo stesso modo, attraverso il volo, potrebbero essere implementati quegli aspetti che riguardano l’attrazione di investimenti economici sul nostro territorio. I collegamenti diretti e rapidi non possono infatti che rafforzare i rapporti commerciali. Il fatto inoltre, che il volo proseguirà tutto l’anno consentirà anche una destagionalizzazione del turismo considerando che i francesi hanno l’abitudine di fare ferie distribuite nel corso dell’anno e non concentrate. Potremo quindi lavorare su questo aspetto in collaborazione con l’Enit che è stato fondamentale nel sostenere anche questa iniziativa. Nell’occasione abbiamo anche ribadito un accordo in merito alla partecipazione della Regione, a novembre, alla Settimana della cucina italiana nel mondo che si terrà nella sede dell’Ambasciata italiana in Francia che con grande spirito di collaborazione ci ha ospitato».

Gli orari: partenza da Parigi ore 12.05 e arrivo ad Ancona 14.05. Partenza da Ancona 17.55 e arrivo a Parigi 19.55.