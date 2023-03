FABRIANO – Vittima della “wangiri”, ovvero la truffa dello squillo senza risposta, la cybertruffa tornata di moda che ha colpito a Fabriano, una donna di 50 anni che ha sporto denuncia contro ignoti. Indagini in corso per risalire ai responsabili di una truffa di pochi euro che, però, moltiplicata per tante potenziali vittime, potrebbe arrivare anche a cifre importanti.

I fatti

Lunedì mattina scorsa, si è presentata all’ufficio denunce del Commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano una 50enne per denunciare che qualcuno le aveva rubato il credito telefonico. La donna ha spiegato agli agenti che, il giorno precedente, aveva ricevuto numerose telefonate da un numero sconosciuto alle quali non aveva potuto, inizialmente, rispondere perché impegnata a lavoro. Successivamente la donna ha ricontattato il numero per sapere chi fosse e cosa volesse. Ma, dopo l’evidente risposta, solo il silenzio, nessuno parlava. Ritenendo ci fossero problemi di linea la donna ha effettuato numerose chiamate, ma sempre con il medesimo esito. Dopo alcune telefonate, però, le arrivava un messaggio dal gestore telefonico che le comunicava che il suo credito era esaurito. Da qui, la denuncia. Gli agenti hanno immediatamente verificato che la 50enne era rimasta vittima della cybertruffa tornata di moda nell’ultimo periodo: la “wangiri”. I cybercriminali, approfittando della buona fede della persona contattata e, facendosi in tal modo ritelefonare, riescono a dirottare le chiamate su servizi telefonici a pagamento in grado di prosciugare in pochi secondi il credito telefonico. Ciò che è accaduto alla donna fabrianese. Ora sono in corso le indagini da parte degli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano per risalire ai truffatori che si celano dietro questi numeri di telefono.