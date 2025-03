Visso, la Troticoltura Cherubini è “Friend of the Sea”

La Troticoltura Cherubini, storica azienda marchigiana situata a Visso (Macerata) nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ha ottenuto la certificazione Friend of the Sea per l’acquacoltura sostenibile. Si tratta di un marchio internazionale registrato, standard di certificazione internazionale delle pratiche sostenibili nella pesca e nell’acquacoltura, che garantiscono il rispetto delle risorse naturali, la trasparenza nei processi e la sicurezza per il consumatore finale.

Fondata nel 1950, l’azienda marchigiana opera a circa 650 metri di altitudine e a pochi passi dalla sorgente del fiume Nera. Pioniere dell’azienda Domenico Cherubini, proseguì poi il figlio Remo insieme ai suoi due figli Domenico e Giovanni, che nel 1965 diedero vita ad un secondo allevamento tutt’ora polo centrale di tutta l’attività. La gestione è ora nelle mani della quarta generazione, con Marco, Stefano, Lorenzo ed Anna che portano avanti l’attività di famiglia.

Troticoltura Cherubini

A Visso, la Troticoltura Cherubini alleva e lavora diverse tipologie di trote, tra cui Trota Iridea, Trota Fario e Salmerino, disponibili in vari formati e arricchite con ingredienti selezionati come olio di oliva, alloro e tartufo nero pregiato. Si distingue per il suo approccio innovativo e sostenibile, basato su una filiera corta e chiusa che garantisce elevati standard di qualità e tracciabilità. Tra le innovazioni più apprezzate, vi è il brevetto per i tranci di trota cotti a vapore e conservati in olio di oliva, che assicurano al prodotto una vita commerciale di quattro anni. L’intero processo produttivo, dalla schiusa delle uova alla lavorazione finale, è svolto internamente, nel controllo e rispetto degli standard di Friend of the Sea. La certificazione consente inoltre all’azienda di ottimizzare i processi produttivi, razionalizzare le risorse e incrementare la trasparenza verso i propri clienti.

«Certificarci Friend of the Sea è stato un passo naturale per noi, che da sempre crediamo nel valore della sostenibilità e nella tutela del nostro territorio», fa sapere la Troticoltura Cherubini. «Questo traguardo non solo rappresenta un riconoscimento per il nostro impegno quotidiano, ma ci permette di comunicare ai consumatori il nostro desiderio di offrire prodotti di qualità, rispettosi dell’ambiente e delle generazioni future».