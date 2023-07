Vinti 500mila euro: festa alla Tabaccheria Pirani di Jesi

JESI – Quella fotocopia con i quattro numeri vincenti e accanto l’incredibile cifra di 500mila euro, jackpot massimo per il gratta&vinci “Numerissimi”, era stata infilata nottetempo sotto alla serranda della Tabaccheria Pirani di viale della Vittoria il 23 maggio. Incredulo, il titolare Andrea Pirani, aveva pensato a uno scherzo. «Non capivo se era vero anche perché la probabilità di centrare la vincita più alta di questo nuovo gioco, vale a dire proprio 500mila euro, è di 1 su 7 milioni e 700.000 casi – ci racconta – quell’uno non poteva essere qui da me…invece al ritorno dalle ferie, il 26 giugno, ho trovato una comunicazione del concessionario (Lotterie Nazionali srl) che mi avvisava di aver preso in carico la vincita e che il biglietto fortunato era stato acquistato proprio alla mia tabaccheria. Allora ho realizzato che non era uno scherzo». L’incredulità lascia dunque il posto alla gioia. Con un biglietto da 5 euro, il fortunato (o la fortunata) ha sbancato. “Numerissimi” è un nuovo gratta&vinci lanciato un anno e mezzo fa. Grattando quattro strisce argentate si ha la possibilità di vincere la somma che corrisponde al premio nascosto sotto il lingotto accanto ai numeri. E questo ignoto ricco vincitore, baciato in bocca dalla dea bendata, ha grattato i numeri 28-58-59-48 a cui corrispondevano proprio i 500.000 euro. Colpo gobbo. «Sono molto felice per il vincitore, chiunque sia. Spero ovviamente che i soldi siano andati a chi ne aveva bisogno. E in più sono anche soddisfatto perché questa straordinaria vincita arriva a pochi mesi da quella di 50mila euro di Lotteria Italia, la “Lotteria della Befana”, in cui all’estrazione del 6 gennaio 2023 la cospicua vincita era stata fatta proprio a Jesi e il vincitore aveva acquistato il biglietto da me».