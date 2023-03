Villa Le Rose a Loreto, Legambiente ne domanda la massima tutela

LORETO – Legambiente sta nascendo con un nuovo circolo anche a Loreto, e una delle prime questioni che l’associazione sottopone alla collettività, è il destino di Villa Valeri, conosciuta anche come Villa Le Rose, adiacente all’ospedale, un patrimonio storico di indiscusso valore e frutto di recenti interventi di taglio di piante attorno, che preoccupa e interroga l’associazione in vista del suo futuro.

«La villa è patrimonio della collettività, ma siamo consapevoli che la struttura non sia più agibile – dichiara Marco Ciarulli, presidente di Legambiente Marche –. Ad ogni modo riteniamo indispensabile il suo recupero ed il suo mantenimento a beneficio della cittadinanza. Ad esempio attraverso l’intercettazione dei fondi del Pnrr potrebbe essere riqualificata, e magari e trasformata in un luogo a beneficio della comunità come polo museale, un intervento di rigenerazione urbana a tutti gli effetti e siamo a disposizione per supportare questa rigenerazione».

La storia della villa

La villa ha una storia di rilevante importanza: di proprietà del Pio Istituto della Santa Casa di Loreto, con l’atto pubblico stipulato, nel Palazzo Apostolico di Loreto, il 16 febbraio 1935 fra la Santa Sede ed il Regno d’Italia passò alla nuova amministrazione delle Opere Laiche Lauretane. Nel palazzo trovarono alloggio gli uffici amministrativi e di rappresentanza del nuovo Ente fino al 1970. In seguito alla riforma nazionale ospedaliera con legge dell’11 febbraio 1968 numero 132 e con l’emanazione del dpr 1240 del 13 novembre 1969, l’attività ospedaliera espletata fino a quel momento dalle Opere Laiche Lauretane cessò. L’immobile Villa Le rose passò di proprietà al nuovo ospedale generale di zona Santa Casa. Fino al 1978 gli uffici amministrativi delle Opere Laiche lauretane furono ospitati presso la residenza Villa Le Rose. Dopo tale data gli uffici delle Opere Laiche Lauretane si trasferirono presso la nuova sede di via San Francesco 52. Da quel momento l’immobile Villa Le Rose è entrata nella disponibilità e utilizzato dalla nascente Usl 14 Recanati-Loreto.