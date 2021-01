Il videomessaggio della scrittrice Edith Bruck per la Giornata della Memoria di UniMc

L’Università di Macerata organizza un doppio appuntamento online in occasione della Giornata della Memoria, che si celebra oggi 27 gennaio.

Alle 15 in diretta sui canali YouTube (Unimcwebtv) e Facebook dell’ateneo (universita.macerata) si terrà un reading di passi scelti dai libri La parola ebreo di Rosetta Loy, 16 ottobre 1943 di Giacomo Debenedetti, Se questo è un uomo di Primo Levi, Gli ebrei sotto la persecuzione in Italia. Diari e lettere 1938-1945 di Mario Avagliano e Marco Palmieri. A introdurre le letture sarà un contributo di Edith Bruck, scrittrice di fama mondiale, poetessa e giornalista ungherese sopravvissuta ad Auschwitz, testimone dell’Olocausto: nel 2019 è stata insignita da Unimc della Laurea honoris causa in Filologia classica e moderna. Quest’anno, non potendo essere presente di persona agli eventi organizzati per la Giornata della Memoria, ha voluto inviare un toccante videomessaggio.



Alle 16:30, a cura dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Macerata in collaborazione con Istituto Nazionale Ferruccio Parri, Unimc e Comune di Macerata, sarà presentato il volume Culture antisemite. Italia ed Europa dalle leggi antiebraiche ai razzismi di oggi, a cura di Annalisa Cegna e Filippo Focardi. Coordina Paolo Pezzino, presidente dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Insieme ai curatori, intervengono Enrica Asquer, dell’Università di Genova, Simon Levis Sullam della Ca’ Foscari di Venezia e Natascia Mattucci dell’Università di Macerata. In diretta streaming sulla pagina Facebook di UniMc e dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri.