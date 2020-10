viciniadistanza, lo sportello psicologico online per il sostegno alle famiglie marchigiane

È operativo il servizio di supporto per affrontare le problematiche di adulti, di coppia, genitoriali e familiari. Un progetto contrastare gli effetti di esclusione sociale acuiti dal Covid

Le sfide imposte dal Covid non sono facili da superare e a volte ci si sente soli. Da qui l’iniziativa #viciniadistanza delle Acli Marche (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), inserita all’interno di “Riesco Marche”, il progetto, promosso dal partenariato di 14 associazioni e finanziato dalla Regione, per contrastare gli effetti di esclusione sociale acuiti da questo momento legato al Covid.

Con #viciniadistanza le Acli Marche offrono un sostegno psicologico online attraverso uno sportello virtuale alle famiglie che devono affrontare le problematiche di adulti, di coppia, genitoriali o familiari.

Il servizio prevede anche uno sportello di sostegno alla didattica di ragazzi in età scolare e per genitori con figli con disturbi specifici dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali.

Uno sportello virtuale, perché a distanza, ma “umano” e reale grazie all’ascolto messo in atto dalla persona che risponderà alla richieste.

Reinventare un modo per stare insieme e relazionarci non è facile. Per questo motivo #viciniadistanza con i suoi servizi a portata di famiglia, vuole rendere più vivibile questo momento di lunga transizione.

Il servizio offre consulenze gratuite. Basta telefonare e prendere appuntamento con la dottoressa Alessia Giacinti che si occupa direttamente delle richieste delle famiglie.

I servizi saranno forniti attraverso le comuni piattaforme on line (Zoom. Googlemeet. Skype) e vi si potrà accedere attraverso il numero verde di Riesco Marche 800.366.811 o chiamando direttamente la dottoressa Giacinti al 351 9779968.