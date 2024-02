Via ai lavori sulle strade di Trecastelli

TRECASTELLI – Sono ufficialmente partiti lo scorso 15 febbraio i lavori di rifacimento del manto stradale di diverse strade su tutto il territorio comunale. Interventi che coinvolgeranno le tre municipalità di Ripe, Castel Colonna e Monterado iniziando proprio dalla prima, sede del Comune.

Il primo cantiere è infatti quello di viale Umberto I (nella FOTO) per il quale già è stata predisposta ovviamente l’ordinanza per la modifica temporanea della circolazione stradale con il divieto di transito ad eccezione di residenti, mezzi di cantiere e mezzi di pubblica utilità e divieto di sosta. Man mano che i lavori procederanno, sarà possibile garantire il transito dei veicoli diretti alle scuole, alla casa di riposo, alla stazione dei carabinieri, all’ufficio postale e alla farmacia.

Nelle prossime settimane i lavori di rifacimento del manto stradale coinvolgeranno altre vie, inserite nell’appalto finanziato dall’amministrazione comunale per l’importo complessivo di 350 mila euro: si tratta di via Cavour, via della Pineta, via XXV Aprile, via II Giugno e via Montignano.

In fase di definizione anche un secondo stralcio che presto vedrà l’inizio dei lavori, finanziato sempre per altri 350 mila euro, e vedrà coinvolte altre strade della città che necessitano del rifacimento del manto stradale. I 700 mila euro complessivi stanziati per i lavori di manutenzione stradale si sommano, rende noto il sindaco Marco Sebastianelli, ai 1,5 milioni di euro di interventi già realizzati in questi anni, e di progettazione in corso per gli anni 2024 e 2025.