Vendite porta a porta, l’alert di Federconsumatori: «Segnalati casi di truffa sui depuratori d’acqua»

Dopo la truffa del catalogo nelle Marche sbarca quella del depuratore. A lanciare l’allarme è Federconsumatori. L’associazione dei consumatori, illustrando il ‘modus operandi’ del nuovo raggiro ai danni delle famiglie e delle persone anziane, spiega che alcuni venditori si presentano nelle abitazioni proponendo di installare depuratori d’acqua ad un prezzo mensile apparentemente irrisorio, da pagare per 5 anni.

Serena Cesaro presidente provinciale Federconsumatori Ancona

In pratica, spiega Serena Cesaro di Federconsumatori Ancona, «installano il depuratore proponendolo in prova e intanto fanno firmare dei fogli con diciture contrastanti. Poi tornano nell’abitazione dopo 15 giorni, quando è terminato il periodo in cui si può recedere dal contratto, ed è solo in questa occasione che illustrano quelli che sono realmente i costi dellì’operazione».

Non solo, aggiunge, «propongono dei finanziamenti per evitare di dover pagare importi anche importanti. Fino ad ora – spiega Cesaro – abbiamo ricevuto già più di una segnalazione in una sola settimana, solo ad Ancona, segnale che stanno girando per la città».

L’invito dell’associazione dei consumatori è quello a «prestare attenzione alle vendite porta a porta e a leggere attentamente quello che viene firmato per evitare di essere raggirati. Al minimo dubbio meglio soprassedere e contattarci per avere informazioni».