Di nuovo attivo il Varco Carmine ad Ascoli, l’assessore Silvestri: «Un nuovo sistema per monitorare l’area di piazza San Tommaso»

ASCOLI PICENO – Modifiche alla viabilità ad Ascoli. A partire da lunedì 23 gennaio, infatti, sarà di nuovo attivo il Varco Carmine, il varco collocato nella zona della Chiesa del Carmine, all’intersezione tra Rua dell’Orso e Corso Mazzini, nei pressi di Piazza Matteotti, nel quartiere di Porta Maggiore.

La riattivazione del varco

L’amministrazione comunale ha completato la procedura di riattivazione del varco elettronico, per cui tra qualche giorno tornerà di nuovo a rilevare il traffico.

Gli eventuali accessi e transiti non autorizzati saranno sanzionati a partire da lunedì 23 gennaio 2023, nel rispetto delle consuete fasce di attivazione del varco, così come riportate sul varco medesimo.

Il varco sarà di nuovo attivo e pertanto accessibile ai soli autorizzati: la mattina, dalle ore 9 alle ore 12:45 e dalle ore 15:30 alle ore 5 del giorno successivo. Negli altri orari (5-9 e 12:45-15:30) il varco non è attivo e, pertanto, accessibile a tutti.

Le novità

Oltre al Varco Carmine, in centro storico sono attivi altri cinque varchi che ogni giorno monitorano il passaggio dei veicoli all’ingresso delle zone sottoposte a controllo: in piazza Viola intersezione in via dei Bonaccorsi, in via Mercantini intersezione in via Palestro, in Via Cairoli intersezione con via Marucci e in via dei Tessitori intersezione con via Lungotronto Bartolomei.

«Il lavoro che l’amministrazione sta portando avanti è subordinato agli interventi attualmente in atto in corso Trento e Trieste. Stiamo vagliando diverse ipotesi. E proprio sulla base di questi lavori ci saranno analisi importanti che comporteranno degli aggiustamenti e delle modifiche per quanto riguarda il piano urbano – ha spiegato il vicesindaco con delega all’urbanistica e alla gestione del piano urbano e della mobilità, Gianni Silvestri -. I varchi elettronici attivi nel cento storico rimarranno quelli ma saranno dotati di tecnologie più moderne. Stiamo lavorando, insieme al sindaco e al comando dei Vigili Urbani, per monitorare la zona di piazza San Tommaso, dove vengono rilevati sempre più spesso problematiche legate al traffico soprattutto all’uscita dalle scuole, in via delle Torri e nella parte di corso Mazzini, verso Porta Romana».