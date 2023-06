Valmetauro, doppio schianto a distanza di poche ore con protagonisti giovani centauri: 15enne miracolato

MONDOLFO – Doppio schianto a distanza di poche ore con protagonisti giovani centauri. Grave incidente nel primo pomeriggio del 13 giugno a Mondolfo. Erano circa le 13 quando un 25enne di San Costanzo in sella ad un mezzo a due ruote sarebbe stato urtato da una Fiat Punto. Da chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità che hanno innescato lo scontro.



L’incidente si è consumato al bivio tra Strada Cesanense e Strada Pergolese, tratto stradale ben noto ai residenti per la sua pericolosità e già teatro in passato di sinistri anche gravi. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118: nello scontro il giovane è finito rovinosamente a terra, tanto da far temere per le sue condizioni. Dopo le cure del caso il ferito è stato trasferito al nosocomio fanese. Sul luogo anche la Polizia locale per i rilievi del caso.



Un altro incidente che ha coinvolto un giovane centauro si è consumato la sera precedente a Fano, lungo la Flaminia. Erano circa le 21.30 quando un 15enne fanese che procedeva in direzione mare, all’altezza di via Forcolo, a Rosciano, ha perso il controllo del suo mezzo invadendo l’altra corsia e schiantandosi contro una Fiat Punto condotta da una fanese di 29 anni. Nonostante il motociclo sia andato praticamente distrutto, il giovane è rimasto illeso nello schianto. Anche in questo caso sul posto sono accorsi gli uomini del 118 e la Polizia locale per i rilievi del caso.