VALLEFOGLIA – Dal 12 dicembre al 9 gennaio, nel comune di Vallefoglia, la mascherina sarà obbligatoria anche all’aperto. È quanto sancito dall’ordinanza firmata dal primo cittadino Palmiro Ucchielli che vuole così mandare un messaggio chiaro alla cittadinanza sulla necessità di non abbassare la guardia sul fronte pandemico neanche sotto le festività.

«Tale misura si è resa necessaria – precisano il Sindaco e l’Assessore alle Politiche Sanitarie Dott.ssa Daniela Ciaroni– in considerazione del fatto che nell’ultimo periodo, anche se in forma più contenuta nel nostro Comune, a livello provinciale si sono registrate delle tendenze in aumento dei casi di positività dovuti al Covid-19 ed è prevedibile che durante il periodo natalizio si potrebbe verificare un ulteriore crescita a seguito dell’incremento di persone che si sposteranno e frequenteranno le attività commerciali ed i pubblici esercizi presenti nel nostro territorio».



«L’ordinanza – continua il Sindaco -, è tesa ad evitare e prevenire un’ulteriore evoluzione negativa della situazione pandemica ed evitare l’adozione di ulteriori misure più restrittive, perciò si raccomanda il puntuale rispetto soprattutto nei luoghi maggiormente affollati come piazze e mercati dove è difficile mantenere le distanze di sicurezza interpersonali».

A proposito dei mercati il primo cittadino ha anche annunciato due date straordinarie che si svolgeranno nel periodo natalizio: «la Giunta dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, su parere favorevole della Giunta Comunale di Vallefoglia, ha autorizzato lo svolgimento di due mercati straordinari nel periodo natalizio nelle giornate di domenica 19 dicembre 2021 e 2 gennaio 2022, a Montecchio, in Piazza Falcone & Borsellino dove abitualmente si tiene il mercato settimanale del giovedì, naturalmente sempre nel rigoroso rispetto delle norme emanate per contenere l’emergenza epidemiologica».

«Con l’occasione- conclude il Sindaco – invito nuovamente tutti a non fare assolutamente assembramenti e ai cittadini che non l’hanno ancora fatto a vaccinarsi. Alle fasce della popolazione che possono accedere alla somministrazione della terza dose chiediamo invece di prenotarsi prima possibile in quanto, come ampiamente riscontrato, il vaccino è l’unica soluzione che attualmente abbiamo per sconfiggere definitivamente il virus».