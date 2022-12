Vallefoglia, 10 milioni di investimenti a bilancio per attrarre nuovi gruppi imprenditoriali

VALLEFOGLIA – Depuratore, rete del metano e messa in sicurezza dei fiumi. Il bilancio di Vallefoglia punta a progetti per attrarre nuovi imprenditori e investimenti.

Il consiglio comunale di Vallefoglia ha approvato il Documento Unico di Programmazione – DUP – aggiornato e il bilancio di previsione 2023/2025.

«Il bilancio appena approvato – sottolinea il sindaco Palmiro Ucchielli – con oltre 10 milioni di investimenti, si caratterizza quest’anno per una riduzione della spesa per il rimborso di prestiti e con il mantenimento di tutti i servizi a costi invariati rispetto all’anno in corso. Inoltre vengono confermate tutte le misure messe in campo già dagli anni precedenti tra cui, per segnalare le più rilevanti, la garanzia di misure a sostegno dei servizi sociali, la realizzazione della Sede Municipale Unica, del cinema-teatro auditorium per la musica e potenziamento della Casa della Salute, l’ampliamento del depuratore di Montecchio e costruzione del depuratore a servizio delle frazioni di Montefabbri e Colbordolo e relativa rete del metano, la realizzazione dell’area di laminazione del torrente Apsa per la messa in sicurezza del fiume Foglia con il “Contratto di Fiume” e messa in sicurezza del Fosso Taccone, la riqualificazione di Piazza della Repubblica e la continua messa in sicurezza della viabilità e del territorio comunale, anche in collaborazione con la Provincia e lo Stato».

L’obiettivo è attrarre investimenti e imprenditori. «Dobbiamo far sì che il nostro Comune sia in grado di attrarre l’interesse sia di gruppi imprenditoriali importanti, locali e non, che investano nella costruzione di nuove aziende di attività industriali e commerciali creando nuove opportunità di lavoro per i giovani, sia di turisti che vedono nelle nostre colline e paesaggi non solo luoghi ideali per trascorrere le vacanze, ma anche un’opportunità per fare propri investimenti.

L’amministrazione comunale non mancherà di sostenere e mettere in atto tutte quelle misure economiche che si renderanno possibili per sostenere quotidianamente le famiglie e le imprese affrontando le problematiche direttamente con i diretti interessati per progettare insieme il futuro della Città di Vallefoglia».