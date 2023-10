Vallefoglia in lutto per la scomparsa dell’imprenditore Claudio Imperatori

VALLEFOGLIA – La comunità di Vallefoglia piange la scomparsa di Claudio Imperatori, vera e propria istituzione nel distretto industriale dell’arredo e del mobile pesarese, mancato all’età di 69 anni.



L’uomo è deceduto nella notte a cavallo tra il 18 e 19 ottobre: ad essergli fatale un malore, presumibilmente un infarto che lo ha colto mentre dormiva. Claudio faceva parte di una famiglia di imprenditori legati al legno e al mobile: fino dagli inizio del 1960 si erano tramandati da padre in figlio questo prezioso bagaglio di conoscenze e valori incarnato dall’azienda Tabu Spa che hanno diffuso la notizia anche attraverso i canali social:



“Claudio te ne sei andato stanotte. All’improvviso. Una vita piena di lavoro e di amore per la tua bellissima nipotina, per tuo figlio, per la tua famiglia. Abbiamo avuto la fortuna di lavorare con te per lunghi decenni, e porteremo con noi il ricordo della tua gentilezza, della tua ospitalità e della tua mitezza. Ti vogliamo bene”.

Claudio lascia la moglie Donatella, il figlio Ivan, la nipotina Stella, il fratello Alessandro e una famiglia molto unita. I funerali si svolgeranno domani 21 ottobre alle 14.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Montecchio.