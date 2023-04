VALLEFOGLIA – L’obiettivo di Vallefoglia è essere il cuore pulsante dell’economia pesarese. Una zona ad alta intensità di imprese e stabilimenti industriali. E proprio di infrastrutture, rete di trasporti, servizi socio-sanitari, sicurezza, energia si è parlato nel corso dell’incontro tra direttivo e dipendenti della CNA di Vallefoglia e il sindaco Palmiro Ucchielli.

Al centro della riunione tenutasi nella sede della CNA, la realtà di un comprensorio (quello di Pian del Bruscolo), che conta oltre 50mila abitanti e che rappresenta il cuore pulsante della realtà economica provinciale con oltre 2mila imprese con oltre 7mila addetti. «Nel nostro comprensorio comunale – ha ricordato Palmiro Ucchielli – ci sono tante realtà artigiane, ma anche grandi e importanti industrie che creano lavoro e occupazione. Siamo un territorio ricco e operoso, al quale non mancano servizi e infrastrutture. Ma bisogna fare di più e meglio e stiamo lavorando per renderlo ancora più competitivo ed attraente per nuovi investimenti».

Alle richieste degli imprenditori (erano presenti tra gli altri il presidente provinciale CNA Michele Matteucci e quello territoriale, Michele Bezziccheri e il direttore provinciale di CNA Claudio Tarsi), il primo cittadino ha risposto rivendicando l’azione dell’amministrazione comunale in questi anni per cercare di favorire le imprese attraverso il potenziamento dei servizi comunali, la razionalizzazione dei servizi ma anche una serie di interventi pubblici che mirino a rendere sempre più efficiente il territorio.

Certo si può fare ancora di più e per questo Ucchielli ripropone un tema a lui caro come quello delle infrastrutture. Occorre alleggerire il traffico sull’attuale Fogliense percorsa da migliaia di veicoli ogni giorno e creare una arteria di collegamento intervalliva tra la Val del Foglia e la Fano-Grosseto. Sul fronte del trasporto pubblico, Ucchielli rilancia l’idea di un collegamento di bus veloce tra Pesaro e Vallefoglia; una direttissima su ruota (circolare destra e sinistra), in grado di alleggerire gli spostamenti.

La CNA, attraverso il suo responsabile sindacale, Antonio Bianchini, ha ricordato ad Ucchielli l’entrata in vigore del nuovo codice sugli appalti. Su questo punto il primo cittadino ha assicurato il suo impegno per cercare di favorire le imprese del territorio nella realizzazione delle opere pubbliche. Lo dice innanzitutto il buon senso ed ora lo prevedono anche le leggi.

Sul tema del credito alle imprese, CNA ha ricordato il ruolo che può giocare il Confidi Uni.co. per lo sviluppo del territorio. Attraverso la partecipazione a bandi è possibile fare investimenti su quelle aziende del territorio che vogliono creare innovazione ed ecosostenibilità.

Insomma Vallefoglia guarda con favore al mondo dell’impresa e la collaborazione con la CNA di Pesaro e Urbino sarà costante e continua anche attraverso un’azione di monitoraggio e di studio del territorio.