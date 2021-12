Ancona, Valeria Mancinelli eletta coordinatrice nazionale dei presidenti delle Anci regionali italiane

ANCONA – Su proposta del presidente nazionale di Anci Antonio Decaro, Valeria Mancinelli, presidente di Anci Marche e sindaca di Ancona, è stata eletta all’unanimità dalla Conferenza Nazionale dei presidenti delle Anci regionali a coordinatrice nazionale dei presidenti delle Anci regionali italiane.

Come vice coordinatori sono stati designati sempre all’unanimità, Mario Conte, presidente di Anci Veneto e sindaco di Treviso, e Carlo Marino, presidente di Anci Campania e sindaco di Caserta.

Conseguentemente alla designazione nell’incarico della presidente di Anci Marche, Marcello Bedeschi è stato nominato coordinatore dei direttori e segretari delle Anci regionali.

«Ringrazio il presidente Decaro per aver proposto il mio nominativo e tutti i colleghi per la fiducia dimostrata nel lavoro che possiamo contribuire a portare avanti e che non era scontato» ha detto la presidente Mancinelli. «Il tempo è sempre tiranno ma, con la collaborazione e con la comprensione di tutti e in accordo con la struttura di Anci nazionale, cercheremo di portare avanti le molte istanze che con grande spirito propositivo arrivano dai territori. Sono lieta della designazione dei due vice coordinatori che sono certa daranno un grande supporto a svolgere al meglio il mandato che i colleghi ci hanno assegnato».