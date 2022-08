Vacanze in auto, i consigli per viaggiare in sicurezza

ANCONA – Dopo due anni di pandemia la voglia di vacanza è irrefrenabile e tra le mete principali degli italiani, anche quest’anno in testa c’è il Belpaese. Moltissimi quelli che decideranno di arrivare a destinazione con la propria auto, anche a costo di fare lunghi viaggi, visti oltretutto i disagi che hanno interessato nei giorni scorsi il traffico aereo.

Ma prima di affrontare un viaggio, specie se lungo, è bene fare un check-up al proprio autoveicolo per evitare sgradevoli sorprese che potrebbero trasformare la propria vacanza in fonte di stress e preoccupazione, piuttosto che di meritato riposo e svago.

Ma cosa controllare? Innanzitutto chiariamo subito che occorre affidarsi ad esperti, anche perché un bel check-up garantisce una maggiore sicurezza in viaggio per tutta la famiglia. In linea di massima tra le prime cose da controllare ci sono gli pneumatici, poi occorre far verificare in officina anche il funzionamento dei freni e delle luci, insieme agli indicatori di direzione.

Viste le temperature torride che stanno caratterizzando questa estate, non si può trascurare di far verificare il livello dell’acqua del radiatore e quello dell’olio. Fatto il check-up, è arrivato il momento di caricare i bagagli in auto, pronti per l’avventura, ma anche qui qualche piccolo accorgimento può essere davvero importante e fare la differenza sul fronte della sicurezza: le valigie andrebbero caricate in modo da bilanciare il peso sul veicolo, lasciando liberi gli spazi per consentire una buona visione dagli specchietti retrovisori.

Ma oltre al veicolo, quando ci si mette alla guida, specie per lunghi viaggi, occorre essere in condizioni psicofisiche ottimali: meglio non guidare se ci si sente stanchi, prevedere una sosta almeno ogni due ore e prediligere pasti leggeri evitando le bevande alcooliche. Importante anche tenersi informato sulle condizioni della viabilità tramite il Centro Coordinamento Informazioni sulla Sicurezza Stradale (Cciss).

Fondamentali le cinture di sicurezza e i seggiolini per i bambini e il rispetto delle distanze di sicurezza e dei limiti di velocità, adattandoli alle condizioni atmosferiche, al manto stradale e al traffico. Il cellulare va sempre utilizzato o con gli auricolari o con il viva voce per avere le mani libere, durante la guida. Infine per chi viaggia in moto o motorino occorre allacciare con cura il casco protettivo che può salvare la vita.

Ovviamente anche la documentazione deve essere in regola, oltre alla patente, in corso di validità e all’assicurazione, occorre prestare attenzione ad effettuare nei tempi giusti la revisione, ed avere con se il libretto di circolazione. In auto bisogna avere il giubbotto ad alta visibilità e il triangolo per segnalare eventuali incidenti o guasti.