Maceropoli e Mercalli in fiera, ad Ussita si ironizza per tenere accesi i riflettori sul sisma

USSITA – Un modo per stare insieme e tenere i riflettori accesi sulle popolazioni terremotate che per il quarto anno sono fuori dalle proprie case.

È così che il giorno di Capodanno i residenti di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera si sono ritrovati ad Ussita per trascorrere qualche ora insieme giocando a Maceropoli, la versione rivisitata ed adattata al post sisma del celebre Monopoli, dove al posto delle stazioni ci sono gli Uffici della Ricostruzione. Il pomeriggio che ha riscosso un grande successo e richiamato un centinaio di persone, è stato organizzato da Peppe Lu Mattu, il nome del profilo Facebook sotto il quale si celano 6 persone del posto dai 30 ai 60 anni, con il sostengo delle Pro Loco cittadine.

Non solo a Maceropoli, per i bambini c’era anche il Mercalli in Fiera, in questo caso la versione riadattata del popolare Mercante in Fiera, dove tra i personaggi c’era anche lo Sciatore Sparitu per ironizzare sugli impianti chiusi.

A inventare i due giochi in vernacolo i membri del gruppo Peppe Lu Mattu che ha realizzato una parodia del Monopoli cambiando i nomi delle vie: ecco quindi spuntare in chiave ironica via Ussita e via Castello, luoghi simbolo del sisma, il tutto corredato da imprevisti e probabilità come ad esempio la tassa per contribuire alla ricostruzione della strada di Castelluccio bloccata da anni. Poi il Mercalli in Fiera con i personaggi del posto e gli animali dei Sibillini.

In palio per i bambini un centinaio di giochi donati dalle tre pro loco, e per tutti un rinfresco a base di panettone, vin brulè e l’immancabile eccellenza locale, il ciauscolo.

«La ricostruzione è ferma, arrivano pochissimi fondi e c’è il rischio di un totale abbandono di queste terre, sia fisico che dal punto di vista dell’attenzione – spiega uno dei membri di Peppe Lu Mattu -. Il nostro obiettivo è quello di tenere i riflettori accesi per non far morire questi luoghi. C’erano diversi bambini e questo ci ha fatto molto piacere perché sono la speranza di queste terre. Dobbiamo sperare che i giovani rimangano qui, ma serve un intervento da parte della politica».

Ma il gruppo ha in cantiere anche nuove iniziative. Per Pasqua prevedono di ripetere il pomeriggio di giochi con il Maceropoli e Mercalli in Fiera, questa volta a Visso e Castelsntangelo sul Nera, ma pensano anche di coinvolgere compagnie teatrali in dialetto marchigiano e gruppi sportivi. Insomma l’obiettivo è quello di portare gente e rallegrare le popolazioni, ma anche di fare rete con altre associazioni.