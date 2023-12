Urbino, persona scomparsa ritrovata dai Vigili del Fuoco

Trovata poco dopo la mezzanotte, in un capanno rurale

URBINO – Ore di apprensione per la scomparsa di una persona anziana in località Cà Pinzio nel comune di Urbino che si era allontanata da casa nel pomeriggio del 30 dicembre facendo temere il peggio ai suoi familiari.



A ritrovarla sono stati i Vigili del fuoco di Urbino e Pesaro che, con l’ausilio del personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), hanno effettuato la ricerca fino al felice epilogo avvenuto poco dopo la mezzanotte, in un capanno rurale. Il soggetto è stato poi affidato alle cure del 118. Sul posto anche i carabinieri ed il CAI.