La disposizione si è resa necessaria in vista dei possibili e assembramenti in prossimità dei seggi elettorali. Multe da 400 a 3mila euro per i trasgressori

URBINO – Mascherina obbligatoria nei pressi di seggi, scuole e fermate bus in occasioni delle elezioni del 20 e 21 settembre. A comunicarlo è l’amministrazione comunale di Urbino che ha emesso un’ordinanza per rendere obbligatorio l’utilizzo della mascherina o di qualunque altro idoneo dispositivo di protezione delle vie respiratorie nel raggio di 50 metri dall’entrata degli edifici destinati a seggi elettorali, nel caso non possa essere rispettato il distanziamento sociale di almeno un metro tra le persone.

Non è necessario l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni e di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

L’obbligo di mascherina è in vigore anche da lunedì 21 settembre fino al 15 ottobre 2020 nei pressi delle fermate degli autobus e dei plessi scolastici dalle 7,30 alle 9 e dalle 12.30 alle 16, sempre nel caso non possa essere rispettato il distanziamento sociale di almeno un metro tra le persone.

Sarà vietato inoltre soffermarsi o sostare in prossimità degli accessi e delle uscite dei plessi scolastici oltre il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento e il prelevamento degli alunni.



La disposizione si è resa necessaria per prevenire assembramenti di persone nelle situazioni considerate più “sensibili”, visto il numero consistente di persone che potrebbero raggrupparsi in prossimità dei seggi elettorali, delle scuole e delle fermate degli autobus, al fine di non pregiudicare le azioni di contrasto alla diffusione del contagio messe in atto in questi ultimi mesi.

Vale la pena ricordare che il mancato rispetto degli obblighi dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, sarà applicata la sanzione amministrativa che va da 400 a 3mila euro.