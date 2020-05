Ad Urbania nessuno è solo: al via l’iniziativa “Adotta un nonno”

Un modo per ricordarsi che prendersi cura dei nostri anziani non consiste solo nel salvaguardarli dalla pandemia ma anche da un virus altrettanto dannoso: la solitudine

URBANIA – Ad Urbania nessuno è solo. Non solo uno slogan accattivante ma un vero e proprio modus per il comune di Pesaro Urbino che ha deciso di lanciare una lodevole iniziativa per tutelare i soggetti più deboli e quindi potenzialmente a rischio in questo periodo emergenziale: i nostri nonni.

Si chiama proprio “Adotta un nonno” il pregevole progetto lanciato dal comune che, grazie anche e all’assessorato alle politiche giovanili, ha deciso di avviare un’iniziativa per mettere in contatto giovani ed adulti con un nonno o una nonna, ovvero coloro che più di altri vedono nelle restrizioni sociali di questi tempi un isolamento forzato dalla comunità.

«L’iniziativa – spiega l’amministrazione – consiste nell’avviare un contatto telefonico tra un bambino, un ragazzo o un adulto e un nonno/nonna. Nel dialogo potranno creare una relazione fatta di affetto e scambio, che allevierà molto la solitudine di cui stanno soffrendo soprattutto gli anziani e creare, con un po’ di magia, un legame d’affetto che duri nel tempo ed arricchisca entrambi».

Nel dettaglio, per aderire al progetto “Adotta un nonno” basta inviare una mail a politichegiovanili@comune.urbania.ps.it., indicando il nome e il numero di telefono oppure, in alternativa, si può utilizzare il numero di telefono 0722313152.