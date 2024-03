Uova e colombe all’Anisetta, pistacchio e limone: tanti dolci per la Pasqua ascolana

ASCOLI – Dalle uova di cioccolato personalizzate, con dentro la propria sorpresa preferita, a quelle con gusti particolari come l’Anisetta Meletti o il caramello. Dalle colombe ai frutti di bosco a quelle al pistacchio, che indubbiamente rappresenta la moda del momento. Questa sarà, a tutti gli effetti, una Pasqua da leccarsi i baffi, con i dolci che ovviamente non mancheranno sulle tavole degli ascolani. E le pasticcerie si stanno preparando per le ultime ore, quelle clou. Anche se da parte dei commercianti c’è un po’ di preoccupazione.

Le specialità

«Purtroppo, i centri commerciali fanno la voce grossa, con prezzi shock che ovviamente penalizzano, di conseguenza, le piccole attività cittadine – spiega Stefano Marini, titolare dell’omonima pasticceria di Campo Parignano -. Speriamo, comunque, che la gente capisca che con un euro in più si mangiano prodotti maggiormente di qualità. Quest’anno, da noi, ci sono tante sorprese e uova da incartare. Per ora sta andando maggiormente l’uovo al latte marmorizzato al fondente. Per quanto riguarda le colombe, invece, si può davvero spaziare: prepariamo quella classica, quella ai marroni, oppure ai frutti di bosco e al pistacchio. Il nostro cavallo di battaglia, però, è la colomba al cioccolato, davvero insuperabile». Ampia scelta anche alla pasticceria ‘Angelo’. «Oltre ai gusti tradizionali – rivela la titolare Eleonora Balestra -, tra i quali spiccano il Marron glacé, pera e cioccolato, ma anche il pistacchio, da quest’anno abbiamo anche inserito le colombe all’Anisetta Meletti e quelle al limone e cioccolato bianco. Le vendiamo in due formati, sia da un chilo che da mezzo. Le feste sono state molto attaccate tra loro e questo, fino ad ora, non ci ha aiutato. Auguro a tutti una bella Pasqua colorata, floreale e divertente».