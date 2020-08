ANCONA – Prove d’ingresso per l’Università Politecnica delle Marche. Il 3 settembre si terrà il test per accedere al 1° anno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e al 1° anno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria in Italia.



Sono aumentati i posti disponibili per accedere al corso di Medicina e Chirurgia dell’Univpm, sono 215 rispetto ai 192 dello scorso anno accademico 2019/2020. Rimane invariato, invece, il numero di posti disponibili per il corso di Odontoiatria rispetto all’anno scorso, pari a 20.

L’Università Politecnica delle Marche, per consentire il rispetto delle norme per evitare il contagio da Covid, ha previsto di accogliere i candidati per la prova presso il PalaRossini (PalaPrometeo Estra) di Ancona.



Sul sito dell’ateneo sono riportate tutte le indicazioni per i candidati (sezione Convocazione dei candidati per la prova d’esame).



In considerazione delle recenti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di una propria mascherina chirurgica, senza la presenza di accompagnatori, anche al di fuori e in prossimità dei locali adibiti allo svolgimento della prova. Il personale di vigilanza assicurerà e vigilerà sul rispetto delle misure di distanziamento e di igiene personali e ambientali.



La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica.

La prova di ammissione ha inizio alle ore 12 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.



Il giorno 29 settembre 2020 verrà pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, la graduatoria nazionale di merito nominativa.



A questo lini il video informativo sulle modalità di svolgimento della prova del Ministero dell’Università e della Ricerca: https://accessoprogrammato.miur.it/2020/index.html.