Università a Pesaro, via al corso legato all’industria nautica

PESARO – Università a Pesaro, nuovi corsi legati alla nautica, settore in grande sviluppo e alla riabilitazione sanitaria.

L’Università a Pesaro cresce ed ecco allora il potenziamento del corso di infermieristica, la presentazione di un nuovo corso socio-sanitario che vede la collaborazione delle due università del territorio, l’ampliamento con l’indirizzo nautico del corso di “Sistemi Industriali e dell’Informazione”, che vedrà la collaborazione della Provincia e Cantieri Rossini. Infine, il rinnovo dell’accordo quadro tra Comune di Pesaro e Università Politecnica delle Marche. «Siamo soddisfatti delle collaborazioni che si sono create – ha spiegato il sindaco Matteo Ricci in conferenza stampa– andremo avanti in questa direzione». Al fianco del sindaco, l’assessore con delega all’Università Francesca Frenquellucci: «Abbiamo presentato importanti novità e conferme che rappresentano il futuro del nostro territorio».

Università Politecnica delle Marche e Università di Urbino, insieme per il nuovo corso socio-sanitario che avrà sede a Pesaro, quello di “Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie”. «La collaborazione tra due Università delle Marche e il Comune è fondamentale e utile per dare al territorio e agli studenti maggiori opportunità – sottolinea il Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori -. Il nuovo corso di laurea magistrale in “Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie” è un percorso interdisciplinare, fortemente legato alle nuove esigenze del settore sanitario. Va in questa direzione l’aumento dei posti disponibili per il corso in Infermieristica che passa da 65 a 75».

Soddisfazione anche per il Magnifico Rettore dell’Università di Urbino Giorgio Calcagnini: «Un ulteriore modo per offrire ai nostri giovani la possibilità di formarsi in maniera completa nel nostro territorio. Un elemento di attrattività, che guarda ad un futuro sempre più moderno».

Ad illustrare il corso, il preside di Medicina e Chirurgia Prof. Marcello Mario D’Errico, la presidente del corso Prof.ssa Maria Gabriella Ceravolo, e la prof.ssa Emilia Prospero presidente del corso in Infermieristica a Pesaro.

Si tratta di un indirizzo che ha l’obiettivo di fornire una formazione culturale e professionale avanzata (Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista-assistente di oftalmologia, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Terapista Occupazionale, Educatore Professionale, Terapista della neuro-psicomotricità età evolutiva). Un corso di Laurea Magistrale della durata di due anni, che prevede degli insegnamenti promossi da docenti dei due Atenei.

Per tutte le informazioni sul corso Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie: https://www.orienta.univpm.it/cosa-si-studia/medicina-e-chirurgia/riabilitative-professioni-sanitarie/

Il corso professionalizzante “Sistemi Industriali e dell’Informazione” si amplia. È stato presentato il nuovo curriculum nautico, che vedrà la collaborazione tra Comune di Pesaro, Università Politecnica delle Marche, Cantieri Rossini e Provincia.

Ricci con i rettori Gregori e Calcagnini

Il nuovo indirizzo è stato presentato dal Pro Rettore Prof. Marco D’Orazio, dal Preside di Ingegneria Prof. Maurizio Bevilacqua, e dal Presidente del corso Prof. Gabriele Comodi. Questo nuovo curriculum, che rientrerà sempre nell’ambito dei corsi universitari professionalizzanti, inaugurerà un corso di studi in Tecnologie Impiantistiche Elettriche Energetiche Navali. La nautica è in crescita e proprio con i Cantieri Rossini infatti si sottoscriverà un protocollo di intesa, per favorire la piena collaborazione tra soggetti pubblici e privati per la piena diffusione del nuovo corso.

«Le Marche – spiega il direttore dei Cantieri Rossini Alfonso Postorino – rappresentano un’eccellenza per il settore nautico. Il porto di Pesaro si è trasformato, e grazie alla presenza di yacht da 20 a 50mt rappresenta un unicum nell’Adriatico. Una realtà come quella dei Cantieri Rossini è un bene per la città e per tutto il territorio».

Per tutte le informazioni sul corso: Sistemi Industriali e dell’Informazione – UnivpmOrienta.