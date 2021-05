Università di Macerata, nuovi direttori per Giurisprudenza ed Economia

Confermato per un altro triennio Stefano Pollastrelli mentre Elena Cedrola riceve il testimone da Stefano Perri

MACERATA – Due Dipartimenti dell’Università di Macerata, Giurisprudenza ed Economia e diritto, sono stati chiamati al rinnovo della carica di direttore.

Stefano Pollastrelli

Per Giurisprudenza è stato confermato per un altro triennio Stefano Pollastrelli, avvocato, ordinario di diritto della navigazione e direttore del Centro di studi marittimi adriatico-ionici e di studi sui trasporti transeuropei. Pollastrelli tiene insegnamenti anche presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali di Unimc, la Scuola nautica della Guardia di Finanza di Gaeta e l’Università di Bologna. Coordina il comitato scientifico della collana “Quaderni della rivista del diritto della navigazione” ed è stato Principal Investigator del progetto di rilevante interesse nazionale sulla sicurezza di infrastrutture e mezzi di navigazione.

Elena Cedrola

A Economia e diritto, invece, da novembre Stefano Perri passerà il testimone a Elena Cedrola, professoressa ordinaria di economia e gestione delle imprese, docente anche di marketing internazionale presso la Cattolica di Milano. Direttrice del master in marketing e direzione aziendale, i suoi temi principali di ricerca sono quelli correlati all’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese – moda e abbigliamento, opportunità di cooperazione tra Europa – Cina nei settori delle energie rinnovabili e della sanità – e all’influenza dell’immagine di una Nazione sulle strategie di impresa.