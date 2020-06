Università di Macerata: al via Lessico politico, incontri social su Costituzione e società

MACERATA – Ha preso il via sabato 13 giugno la quarta edizione di “Lessico politico”, organizzata dall’associazione Filosofia Roccella Scholè in collaborazione con l’Università di Macerata e il Comune di Polistena, in provincia di Reggio Calabria.

Il confronto verterà su tre temi importanti per il dibattito pubblico contemporaneo: Costituzione e Società, Cooperazione, Abitare.



Il progetto di società delineato nella Costituzione Italiana, infatti, ha i suoi ingredienti fondamentali nelle pratiche di partecipazione individuale e collettiva finalizzate allo sviluppo della cosa pubblica e nell’uso e nella cura dei luoghi sociali e naturali. È da questo ragionamento che, durante i tre incontri proposti, il giurista Claudio De Fiores dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, il filosofo Vittorio Morfino dell’Università “Bicocca” di Milano e la filosofa Carla Danani, dell’Università di Macerata, offriranno una riflessione interdisciplinare che si snodi attraverso alcuni dei problemi più urgenti della nostra epoca.

Gli incontri saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook “Filosofia Roccella Scholè”.



In particolare Carla Danani affronterà il tema dell’Abitare il 27 giugno alle 17. Il suo intervento sarà preceduto dalle parole del rettore Unimc Francesco Adornato a sostegno dell’importante rapporto che da alcuni anni lega l’Università con la Scholè di Roccella. Come ha ricordato la professoressa Arianna Fermani, referente per l’Ateneo maceratese, lo scopo principale di questa collaborazione è quello di promuovere gli studi filosofici e umanistici nelle due città attraverso l’organizzazione di seminari e incontri pubblici.