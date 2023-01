Università di Macerata, borse di studio Inps per il master in comunicazione dell’antico

MACERATA – L’Inps ha riconosciuto tre borse di studio a copertura totale a favore di pubblici dipendenti per il master di secondo livello in “Professioni per la comunicazione dell’antico” (Master Past) attivato per il secondo anno dall’Università di Macerata. Le borse di studio Inps si aggiungono alle tre borse da 1.000 euro finanziate da Apm, Azienda Pluriservizi Macerata,a copertura parziale delle tasse d’iscrizione al Master.

Le domande di contributo devono essere presentate dai richiedenti entro cinque giorni dalla pubblicazione della lista degli idonei da parte del Dipartimento. Il bando per partecipare alla selezioni per il master si chiude il 31 gennaio 2023. Per informazioni: www.unimc.it.

Storia e archeologia del Mediterraneo antico sono il focus di questo master che l’Università di Macerata dedica a laureati di formazione umanistica e a professionisti del settore dei Beni culturali per farne dei Comunicatori dell’antico. Il master vede la partecipazione – in qualità di docenti – di studiosi ed esperti del settore provenienti dall’Accademia, e di professionisti del mondo dell’editoria e dell’impresa. A integrazione della didattica frontale sono previste esercitazioni e attività laboratoriali, seminari e Masterclass di approfondimento. Il tratto distintivo è la forte interazione tra il mondo della ricerca e il mondo del lavoro. Gli studenti, oltre a svolgere un periodo di stage in aziende leader del settore, prenderanno parte alla realizzazione di project works.