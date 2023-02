Università di Macerata, nuovi posti letto per studenti meritevoli

MACERATA – Si amplia ulteriormente la disponibilità di posti letto per gli studenti dell’Università di Macerata. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha approvato lo scorso martedì gli interventi che saranno cofinanziati con fondi Pnrr. L’Ateneo maceratese riceverà un contributo di oltre 720mila euro, pari al 75% del costo dell’intervento, per acquisire in locazione per 15 anni la residenza “La Piaggia” in via Santa Maria della porta, accanto all’ex cinema Corso. L’edificio si trova in una posizione strategica, vicino alle principali piazze: ideale per chi desidera raggiungere a piedi i punti più importanti della città come la mensa, le biblioteche, i musei e i locali più frequentati. I 37 nuovi posti letto saranno messi a disposizione di studenti capaci e meritevoli selezionati sulla base delle graduatorie ufficiali dell’Erdis o dell’Università.

«Sono contento di questo risultato – commenta il rettore John McCourt -. Poter disporre di un adeguato numero di alloggi è fondamentale per continuare ad essere attrattivi. Stiamo lavorando per ampliare i servizi che l’Ateneo e la città possono mettere a disposizione dei propri studenti. L’approvazione del progetto presentato dai nostri uffici si aggiunge alla recente locazione dei 66 posti letto dell’ex Hotel Claudiani che saranno gestiti dall’Erdis. Dobbiamo essere in grado di accogliere al meglio i nostri studenti e le nostre studentesse, offrendo loro le condizioni migliori per poter vivere pienamente l’esperienza universitaria».

Negli ultimi anni l’Università di Macerata e l’Erdis Marche stanno investendo molto sulla residenzialità studentesca. Di recente è stato inaugurato il rinnovato studentato Montessori con 71 posti letto. A questo si aggiunge il progetto gestito dall’Ateneo per la realizzazione del collegio in viale Indipendenza, cofinanziato sempre dal Ministero per 4 milioni e 800 mila euro che prevede un totale di 65 posti alloggio, di cui 24 già ultimati e attivi, nei padiglioni di Villa Lauri e dell’Ex Cras.