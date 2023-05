Un’estate a tutto sharing: a Fano arrivano 300 mezzi sostenibili 

FANO – Per il secondo anno, Fano sarà a tutto sharing. L’amministrazione comunale e Bird Italia, società di micromobilità presente in circa 30 città italiane, confermano il servizio a favore della mobilità sostenibile nella Città della Fortuna.

«Mettiamo a disposizione di cittadini e turisti una flotta di 200 monopattini elettrici e 101 bici elettriche – precisa l’assessora alla Mobilità Barbara Brunori – che renderanno gli spostamenti più agevoli a inquinamento zero. Ricordo che questo servizio non inciderà sulle casse comunali del Comune. Partendo dall’esperienza passata, abbiamo chiesto a Bird di vigilare e tutelare ancor più la sicurezza limitando in molte aree la velocità e impedendo il parcheggio selvaggio. Con questo operatore ci sono tutti i presupposti per avere un servizio di grande qualità. In questo processo, il facile utilizzo, l’integrazione con il trasporto pubblico e una migliore interconnessione con la Città del centro e periferica, rappresentano elementi importanti per il successo di una strategia green come quella del noleggio dei monopattini e delle bici elettriche. Ci allineiamo ai trend dello sviluppo urbano, dove la mobilità condivisa viene sempre più utilizzata. Queste due tipologie di mezzi leggeri aiutano a collegare in modo silenzioso, sostenibile, e rappresentano un deterrente per limitare il traffico in città. Di certo la mobilità non può rappresentare un ostacolo per nessuno, pertanto ci stiamo adoperando a definire il piano d Peba così da individuare assi di mobilità a favore di ogni persona».

«Siamo ben lieti di rafforzare la collaborazione con la città di Fano – afferma Giorgio Cappiello, capo delle relazioni istituzionali di Bird per l’Italia -. Questo accordo conferma la volontà comune di continuare a costruire una cultura sempre più green. Uno dei suoi punti di forza è rappresentato dall’integrazione tra la micromobilità e il Trasporto Pubblico Locale. Andando verso questa direzione, abbiamo previsto una scontistica a favore di chi è già utente del Trasporto Pubblico Locale. Riteniamo che questa sinergia sia la chiave di volta per una mobilità a misura di cittadino in una città proiettata nel futuro».

E’ prevista anche la possibilità di sottoscrivere abbonamenti, da quello giornaliero a quello settimanale, passando per quelli mensili, semestrali o annuali. Una serie di offerte che accolgono tutte le esigenze dei fruitori. All’interno della App di Bird gli utenti potranno vedere le Zone a velocità ridotta (evidenziate in giallo), le zone vietate alla circolazione (evidenziate in rosso), le zone con divieto di parcheggio (evidenziate in nero).