Una strada per il turismo, la Provincia di Pesaro firma l’intesa su risorse, cantieri e manutenzione verso la Toscana

Accordo sulla Strada della Luna per collegare meglio la Provincia di Arezzo e i Comuni di Borgo Pace, Badia Tedalda e Sestino

PESARO – Le infrastrutture per lanciare il turismo e le imprese. Ecco il patto tra la Provincia di Pesaro per collegarsi alla Toscana, in particolare ad Arezzo.

Firmato dunque l’accordo interprovinciale su risorse, cantieri e manutenzione da destinare alla ‘Strada della Luna’. Il presidente Giuseppe Paolini ha siglato il protocollo d’Intesa insieme alla presidente della Provincia di Arezzo Silvia Chiassai Martini e ai sindaci di Borgo Pace (Romina Pierantoni), Badia Tedalda (Alberto Santucci) e Sestino (Franco Dori). L’arteria collega le due Province e i tre Comuni lungo le attuali strade comunali “del Molinello” (Sestino); “di Molino di Mezzo”, “di Stiavola” e “di Montelabreve” (Badia Tedalda) e “di Parchiule” (Borgo Pace). Si tratta di un atto di svolta per un impegno crono-programmatico relativo alla gestione e alla presa in carico delle strade comunali da parte della Provincia di Arezzo e della Provincia di Pesaro e Urbino.

«Con la firma del protocollo – ha evidenziato Paolini, che ha siglato l’accordo ad Arezzo, nella sala dei Grandi – si compie un passo decisivo all’interno del percorso finalizzato ad assicurare la sistemazione e il miglioramento di un collegamento a forte vocazione turistica, che unisce Province e Regioni differenti. Un buon esempio di sinergia e pianificazione tra enti locali, con benefici e ricadute positive per i nostri territori. Ringraziamo la Provincia di Arezzo e tutti i Comuni coinvolti per la grande collaborazione nella condivisione del documento».

Per la Provincia di Pesaro e Urbino presente anche il direttore generale Marco Domenicucci. «Un accordo atteso da decenni dai comuni interessati – ha spiegato Chiassai Martini – che permetterà finalmente la realizzazione di opere finalizzate alla sistemazione della “Strada della Luna”, che diventerà rete viaria sicura di collegamento per il centro Italia tra Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Marche».

«Per la mia comunità è una giornata storica – ha aggiunto Pierantoni, sindaca di Borgo Pace -. Finalmente due Province che portano nei fatti la valorizzazione di quell’entroterra di cui troppe volte ci si dimentica. Speriamo che la Strada della Luna sia la via giusta per riportare i nostri luoghi a resistere per esistere». Soddisfazione espressa anche dai sindaci di Badia Tedalda e Sestino.

La CNA di Pesaro e Urbino plaude all’accordo siglato dalla Provincia di Pesaro e Urbino sulla “Strada della luna”, arteria che collega la nostra provincia con quella di Arezzo e che diventerà rete viaria sicura di collegamento per il centro Italia tra Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Marche toccando i comuni di Borgo Pace, Sestino e Badia Tedalda.

«Se la Strada della luna potrà contribuire ad un rilancio del turismo e del collegamento tra due province – dice il segretario della CNA di Pesaro e Urbino, Moreno Bordoni – crediamo che occorra maggiore attenzione anche ad altre arterie di collegamento in relazione alla loro manutenzione e, come nel caso della Fano Grosseto, alla loro realizzazione. La penalizzazione che da decenni scontano le nostre imprese dell’entroterra è dettata non solo dalle difficoltà nei collegamenti ma ora anche dalla manutenzione del territorio».