Una maratona di tennis: così San Saverino ricorda Lino Boni

Il tributo a un grande sportivo è andato in scena al circolo tennis di via Campo della Fiera. L'iniziativa è stata realizzata dal Tennis Club e dall'amministrazione comunale

SAN SEVERINO MARCHE- Dodici ore di tennis sul campo e fuori dal campo per giocare e divertirsi. E, soprattutto, per ricordare una figura indimenticabile, quella del settempedano Lino Boni. Il tributo a un grande sportivo è andato in scena al circolo tennis di via Campo della Fiera.

L’omaggio è stato pensato e realizzato dal Tennis Club di San Severino Marche con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Alla festa hanno preso parte tanti ragazzi e adulti, tutti uniti dalla passione per la racchetta. Si è giocato sul campo e fuori dal campo.

Consegnati anche gadget e pergamene ricordo alla presenza del sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, e dell’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni.