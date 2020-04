“Un libro contro il Coronavirus”: Zefiro Editore a sostegno del Comune di Fermo

Quando la solidarietà incontra la cultura prendono vita iniziative come questa. Con il ricavato la casa editrice fermana parteciperà alla raccolta fondi per sostenere le fragilità sociali cittadine, già attivata dall'amministrazione

FERMO – Dall’Umbria fino alle Marche passando per l’Abruzzo, la Puglia e la Campania; si parte dalla cultura e si arriva alla solidarietà. Le case editrici perugine Bertoni Editore e Pièdimosca Edizioni hanno deciso di chiamare a raccolta tante realtà simili per dare il via alla campagna “Un libro contro il Coronavirus”. A oggi hanno risposto altre cinque case editrici di molte regioni italiane come la Masciulli Edizioni di Pescara, la Lupieditore di Sulmona, l’Alessandro Polidoro Editore di Napoli, la Giacovelli Editore di Bari e anche una realtà nostrana, la Zefiro Edizioni di Fermo.

La casa editrice di Carlo Pagliacci ha deciso quindi di sposare l’iniziativa; acquistando un libro si potrà dare un sostegno concreto ai sanitari, agli enti e alle organizzazioni impegnate nell’emergenza. In questo caso il ricavato andrà al Comune di Fermo che ha attivato una specifica raccolta fondi per sostenere le fragilità sociali cittadine.

L’editore Carlo Pagliacci

«Per partecipare all’iniziativa potete richiedere i libri direttamente a Zefiro all’indirizzo mail della nostra casa editrice – spiega l’editore Carlo Pagliacci -. L’acquisto dei libri è possibile anche tramite piattaforme digitali (a esempio IBS); tuttavia chiariamo che al momento, per evitare qualsiasi rischio di contagio al nostro staff, abbiamo bloccato le spedizioni. Pertanto, sulle piattaforme digitali i libri potrebbero risultare non disponibili. Ci impegnamo, non appena le condizioni lo renderanno possibile, a inviare i libri acquistati. Grazie per la solidarietà e per la comprensione. L’importo di beneficenza maturato dalle vendite dei libri sarà raddoppiato dalla casa editrice Zefiro che metterà a disposizione la medesima cifra e il ricavato andrà al Comune di Fermo che ha attivato una specifica raccolta fondi per sostenere le fragilità sociali cittadine».

Di seguito i titoli selezionati per l’iniziativa. “Correre oltre me” di Samuela Baiocco, “Lavori diversamente utili” di Oberdan Cesanelli, “Cucina perché ti vuoi bene” della biologa e nutrizionista Edy Virgili e di Tiziana Vitale, “La gazza ladra” di Abdulghani Makki (recentemente scomparso) e Corrado Virgili, “Il frutto del paradiso” di Abdulghani Makki e Paolo Pagliacci, “La guerra di Nina” di Carla Chiaramoni e Michela Quadrini, “L’uovo di cavalla” di Antonio De Signoribus e “Per amore di Nami” di Maurizio De Giovanni.

Da racconti che affondano le loro radici nelle tradizioni popolari fino a ricette passando per le fiabe dell’Oriente che cercano di portare, in questo momento difficile per tutti noi, un segnale di pace e di speranza.