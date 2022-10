Ufficializzata la giunta, confermata la terna Brandoni, Antonini e Biondi

Il governatore ha firmato i decreti per la nomina dei nuovi componenti della giunta al posto dei tre assessori eletti in Parlamento. L'ex sindaco di Falconara al posto di Ciccioli

ANCONA – Brandoni, Antonini e Biondi. Confermata la terna dei nuovi assessori dopo i rimpasto della giunta regionale in seguito all’elezione di Guido Castelli, Mirco Carloni e Giorgia Latini in Parlamento. «Ho appena firmato i decreti per la nomina dei componenti di giunta che sostituiranno gli uscenti neo eletti in Parlamento, a cui va il mio ringraziamento e l’augurio di un proficuo lavoro per il bene della comunità marchigiana. Entreranno a far parte dell’Esecutivo Regionale Goffredo Brandoni, Andrea Maria Antonini e Chiara Biondi». Lo annuncia il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche

«Si tratta di una scelta in continuità con la linea tenuta precedentemente, e cioè di dare spazio a profili di comprovata esperienza amministrativa che possano fin da subito mettersi a disposizione dei marchigiani – evidenzia il governatore – . Voglio anche chiarire che la scelta caduta su Goffredo Brandoni è stata il frutto di una riflessione volta ad evitare ogni strumentalizzazione possibile sul dramma dell’alluvione, che purtroppo avrebbe avuto inevitabilmente delle ripercussioni sia sul dibattito che sul clima intorno ad una vicenda che impone la massima responsabilità e il rispetto di tutti. Ringrazio infine il consigliere, capogruppo di Fratelli d’Italia, Carlo Ciccioli, che mi ha affidato la valutazione sulla scelta da fare, per la comprensione e la maturità dimostrata con questo comportamento».