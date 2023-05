Tutto pronto per la ColleMar-athon 2023: in arrivo runners da tutto il mondo

TERRE ROVERESCHE – Tutto pronto per l’edizione 2023 della 19ma ColleMar-athon. Lo start è previsto per la giornata del 7 maggio alle ore 9. Previsti oltre 1200 runner provenienti da Albania, Belgio, Svizzera, Germania, Lussemburgo, Olanda, Polonia, San Marino, Iran, Perù, Brasile, Spagna, Romania, Marocco, Corea e Stati Uniti.



La gara sui 42,195 km, come tradizione, scatterà alle 9 in punto dalla Porta Nova di Barchi per poi attraversare, nell’ordine, Mondavio, Orciano, San Giorgio di Pesaro, Piagge, Cerasa e San Costanzo e tuffarsi, infine, verso la Città della Fortuna, dove è prevista un’importantissima novità: l’arrivo non più alla Rocca Malatestiana, ma all’Arco di Augusto, con l’allestimento del villaggio per i runner in zona Pincio.



Sempre alle 9, in perfetta contemporaneità con la prova regina, prenderà il via dalla Piazza del Municipio di Mondolfo l’Half-ColleMar-athon, che dopo un suggestivo giro intorno al paese a balcone sul mare si dirigerà verso San Costanzo, da dove condividerà il percorso della gara più lunga sino al traguardo fanese.