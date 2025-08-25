Turismo, ad Ascoli un’estate da sold out

ASCOLI – Digitando ‘Ascoli Piceno’ su Booking, qualche stanza la si può ancora trovare in questi giorni. Ma nelle scorse settimane, tra Sant’Emidio e Ferragosto, era praticamente impossibile. Le cento torri, infatti, hanno fatto registrare (quasi) il sold out. Merito sicuramente dei tanti eventi che sono andati in scena nel mese di agosto, che hanno attirato turisti da ogni parte d’Italia e dall’estero. Ma anche di una città che continua a esercitare sempre più un certo fascino nei confronti dei visitatori.

La situazione

Ne è consapevole il sindaco Marco Fioravanti che, avendo anche la delega al turismo, stila un bilancio per l’estate 2025. «Abbiamo ancora l’ultima settimana di agosto e i primi quindici giorni di settembre per fare il punto della situazione in maniera definitiva – spiega Fioravanti -. Però è evidente che questa estate sia andata benissimo. Ho già avuto modo di confrontarmi con i titolari di alberghi, ristoranti, bed and breakfast e attività commerciali: dalla maggior parte c’è soddisfazione per un incremento che è stato registrato rispetto agli anni passati. Intorno a Ferragosto feci una prova e vidi, su Booking, che c’era solo una stanza disponibile. Ciò vuol dire che in tutte le altre strutture ricettive c’era il ‘tutto esaurito’. Anche settembre sta diventando un mese importante e ci sono già parecchie prenotazioni. La nostra meravigliosa città si sta confermando al top per quanto riguarda la presenza turistica».