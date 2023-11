Truffa dello specchietto a Sassoferrato: denunciato un 40enne siciliano

SASSOFERRATO – Truffa dello specchietto a Sassoferrato. Un uomo ha finto di essere stato colpito dall’auto di una donna. Quest’ultima, per evitare denunce e altre conseguenze come il ritiro della patente, ha deciso di versare circa 100 euro in contatti alla presunta vittima. Per sua fortuna, i Carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, hanno identificato e denunciato un 40enne nato e residente in Sicilia, pluripregiudicato, per truffa. I fatti sono accaduti a Sassoferrato, la vittima è una 60enne.

I fatti

La donna si trovava nella tarda mattinata nella zona centrale di Sassoferrato per effettuare delle commissioni. Improvvisamente ha sentito un rumore, un tonfo. Poco dopo è stata fermata da un uomo che lamentava di aver subito danni fisici a seguito dell’impatto con lo specchietto sinistro dell’auto. È nato un acceso dibattito con l’uomo che ha intimato alla donna un risarcimento immediato in contanti altrimenti avrebbe chiamato i Carabinieri per rilevare il sinistro. La presunta vittima ha anche aggiunto che certamente le sarebbe stata ritirata la patente. La donna, spaventata, per evitare tutto ciò, è caduta nel tranello, decidendo di pagare circa 100 euro all’uomo. Subito dopo, però, ci ha ripensato e si è diretta alla Stazione dei carabinieri di Sassoferrato per raccontare l’accaduto. Dopo lunghe indagini investigative i militari sono riusciti a identificare l’uomo e denunciarlo per truffa. È un 40enne siciliano pluripregiudicato. Non solo, è emerso che analoghi episodi, vale a dire di truffe dello specchietto, erano stati segnalati in altre zone del centro Italia. Per gli spostamenti, il truffatore ha utilizzato un’automobile intestata a una donna che sembrerebbe all’oscuro di tutto. Comunque sia, una volta accertata l’identità dell’uomo, anche grazie alla vittima sassoferratese che lo ha riconosciuto attraverso le fotografie che le sono state mostrate in caserma, il 40enne siciliano è stato denunciato per truffa.