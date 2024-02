Treia, Ulderico Lambertucci è pronto a partire: Loreto-Lourdes di corsa

TREIA – Parte oggi l’impresa a piedi di Ulderico Lambertucci, classe 1946 di Treia, maratoneta noto per i suoi pellegrinaggi di corsa in giro per il mondo, nel segno della fede religiosa e della preghiera. Oggi comincia il suo lungo pellegrinaggio Loreto-Lourdes. Un modo per ringraziare la Madonna, lungo l’itinerario che prevede diverse soste nel luoghi mariani. Inizierà dalla Santa Casa di Loreto oggi per concludersi, secondo i piani, al Santuario di Nostra Signora di Lourdes fra sabato 23 e domenica 24 marzo, in occasione della Domenica delle Palme. Ventidue anni dopo, Ulderico ripeterà l’itinerario già percorso nel 2002, sostenuto e supportato dall’associazione sportiva dilettantistica ColleMar-athon di Fano. Ulderico Lambertucci, 78 anni, è abituato a macinare migliaia di chilometri. Con le sue imprese, ha sempre abbinato la passione per la corsa con la sua fede religiosa, in particolare, alla Vergine Maria. Lo testimoniano i 1.600 chilometri tra i santuari di Loreto e Lourdes nel 2002, i 3.000 da Fatima, passando per Santiago di Compostela e fino a Loreto l’anno successivo, e i circa 1.900 tra Roma e il Santuario della Madonna Nera di Czestochowa, in Polonia, nel 2004. Oltre 6.500 chilometri con la benedizione di Giovanni Paolo II, che lo ha ricevuto in udienza, e quella dei Vescovi di Loreto, Lourdes e Fatima. Tra le tante imprese anche Macerata-Pechino, per arrivare fino alla tomba del concittadino padre Matteo Ricci, il religioso gesuita che alla fine del Cinquecento portò in Cina il Vangelo e le sue conoscenze scientifiche.