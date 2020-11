Treia, si dimette l’assessore Daniele Massei ed entra Tommaso Sileoni

Il sindaco Franco Capponi ha ringraziato Massei per il lavoro svolto in questi 18 mesi e ha augurato buon lavoro al neo assessore

TREIA – A Treia si dimette l’assessore Daniele Massei – con delega ai lavori pubblici, all’assetto del territorio, all’urbanistica e alla ricostruzione post-sisma – ed entra Tommaso Sileoni.

«Per motivi lavorativi ho deciso volontariamente di terminare la mia esperienza da assessore del nostro comune – ha detto Daniele Massei -. Preciso sin da ora che resterò vicino alla giunta cercando di dare il mio contributo e offrire le mie competenze, onorando l’incarico di consigliere che mi è stato conferito all’inizio del mandato. Nulla cambierà inoltre riguardo il mio impegno e la mia responsabilità verso la comunità: cercherò di rendermi infatti disponibile a ogni evenienza e necessità della cittadinanza. Ringrazio immensamente il sindaco Franco Capponi per l’opportunità concessa e tutti i componenti della Giunta che mi hanno accompagnato e sostenuto in questa esperienza. Ringrazio calorosamente infine anche tutti i dipendenti comunali per la fattiva e proficua collaborazione instaurata in questi 18 mesi» ha concluso Massei.

Al suo posto entra in giunta il 29enne Tommaso Sileoni che dal 27 maggio siede nell’assise cittadina come consigliere. «Per me è una grande soddisfazione – ha commentato il neo assessore – e mi assumo l’impegno di portare avanti la carica conferitami con grande responsabilità ed entusiasmo. Ringrazio Donato Massei per il lavoro fatto e svolto fino a ora; insieme a lui ho seguito gran parte del lavoro che porterà avanti nel segno della continuità».

Il sindaco Franco Capponi ha ringraziato Donato Massei per il lavoro svolto in questi 18 mesi e ha augurato buon lavoro al neo assessore Tommaso Sileoni.

La giunta di Treia ora, oltre al primo cittadino e al nuovo assessore, vede David Buschittari come vice sindaco (con delega alla Polizia locale, alla viabilità, alle attività produttive, alla Suap, all’agricoltura, al rapporti con gli enti locali, al centro storico, allo sport e al turismo); l’assessore Luana Moretti (con le deleghe ai servizi educativi, alla cultura, alle politiche per gli anziani, ai servizi sociali, all’ambiente e ai rifiuti e ai servizi cimiteriali) e l’assessore Ludovica Medei (con le deleghe al bilancio e alla programmazione economica e finanziaria, al personale e ai servizi demografici e alle politiche giovani e allo sviluppo economico).