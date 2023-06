Treia, per l’inaugurazione del “Leonardo Capponi” arriva il presidente della Figc Gabriele Gravina

Il numero uno della Federazione, nonché vice presidente Uefa presenzierà al taglio del nastro in programma il 24 giugno alle 16

TREIA – Il presidente della Figc Gabriele Gravina, nonché vicepresidente della UEFA, sarà ospite sabato 24 giugno, domani, a Treia per l’inaugurazione del rinnovato campo sportivo che sarà anche intitolato a Leonardo Capponi, ragazzo di Treia tragicamente scomparso a causa di un incidente. Sarà Gravina a presenziare alla cerimonia del taglio del nastro (organizzato dall’amministrazione comunale) in programma alle ore 16 alla quale saranno presenti anche le autorità sportive regionali e provinciali, tutte le squadre del settore giovanile dell’Aurora Treia, la dirigenza e coloro che hanno contribuito alla realizzazione dei lavori all’impianto sul quale sono stati effettuati importanti interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico nonché nuovi spogliatoi per un progetto complessivo di 680mila euro.

«Andiamo a inaugurare un impianto sportivo realizzato grazie all’insieme di diverse forze che hanno collaborato affinchè potesse essere migliorato, più sicuro e al passo con le esigenze di oggi – spiega il sindaco Franco Capponi – I lavori effettuati sono stati possibili attraverso il fondo statale “Sport e Periferie” gestito da Sport e Salute s.p.a., attraverso un fondo regionale e per oltre la metà dell’importo da fondi del bilancio comunale che abbiamo voluto destinare a un’opera di cui godono in particolare bambini, giovani di Treia e le famiglie. Mi preme sottolineare anche il contribuito all’opera da parte del Rotary Club di Tolentino; dell’Associazione nazionale Comuni italiani, in virtù del protocollo d’intesa ANCI – Istituto credito sportivo. Un grazie alle ditte imprese Virgili S.A.S. e Termotecnica».

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.