Tre sere di spettacoli a Senigallia per salutare il Capodanno

Tre sere di spettacoli in piazza Garibaldi a Senigallia per salutare il 2023. Al teatro La Fenice si festeggia il Capodanno con il tradizionale concerto

SENIGALLIA – Manca poco ormai al capodanno e la città sta già pregustando i festeggiamenti e le iniziative organizzate per salutare il 2023 ormai agli sgoccioli. L’amministrazione comunale ha cercato di promuovere tre serate ricche di spettacolo, intrattenimento e puro svago dedicate a tutte le generazioni.

Sul palco di piazza Garibaldi oggi, sabato 30 dicembre, alle ore 21.30, si partirà con la band “Magia 90” che accenderà il centro storico con le più famose hit degli anni ’90: tanto coinvolgimento e animazione con dj, performer, ballerine ed alcuni personaggi dei cartoni animati dell’epoca. A seguire il dj Nicola Pigini.

Domenica 31 dicembre l’evento – sempre in piazza Garibaldi alla faccia di chi era contrario alla sua realizzazione – per salutare il 2023 e accogliere il nuovo anno tutti insieme. Le luci del palco si accenderanno alle 23 con la voce di Marcello Cirillo, il maestro Demo Morselli e la sua band composta da 12 musicisti.

Lunedì 1° gennaio spazio a due importanti appuntamenti: alle ore 11.30 al teatro La Fenice il concerto di capodanno e alle ore 17, in piazza Garibaldi, la festa per il nuovo anno con lo spettacolo dei Gemelli di Guidonia.

L’ingresso agli spettacoli in piazza Garibaldi è gratuito. Il costo del biglietto per il concerto al teatro La Fenice è di 15 euro 15. Biglietti in vendita presso la biglietteria del teatro e su Vivaticket.com.