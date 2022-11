Tragedia a Civitanova, trovato un uomo morto in casa. A dare l’allarme i vicini

CIVITANOVA – È stato trovato morto nella sua casa, in cucina. Si tratta di un uomo di 72 anni. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, 25 novembre, in via Piave a Civitanova. Da qualche giorno i suoi vicini non lo vedevano e la macchina dell’uomo era parcheggiata sempre nello stesso posto, con una multa da parte della polizia municipale per non averla spostata nel giorno in cui è prevista la pulizia della strada.

L’allarme è scattato poco dopo le 8. Sul posto sono arrivati immediatamente il personale del 118, i vigili del fuoco che hanno aperto la porta dell’abitazione, e i carabinieri della Compagnia di Civitanova. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, E.P., che viveva da solo perchè aveva perso la madre qualche tempo fa, e non aveva familiari vicini, sarebbe morto a causa di un malore che gli è stato fatale. L’anziano sarebbe morto da qualche giorno.