Sulle tracce del ceramista Ferruccio Mengaroni con “Pesaro Segreta”

Quattro tappe per conoscere il lavoro del maestro e conoscere la storia cittadina. L'assessore Vimini: «Contributo in chiave Pesaro Capitale Cultura 2024»

PESARO – Alla scoperta della Pesaro segreta attraverso il ceramista Ferruccio Mengaroni. Domenica 24 aprile (alle 16 e alle 16.30), Pesaro Segreta ed Ente Olivieri – Biblioteca e Musei Oliveriani propongono al pubblico un nuovo affascinante itinerario per riscoprire i luoghi che conservano tracce preziose della storia cittadina. Realizzata in collaborazione con il Comune di Pesaro/Assessorato alla Bellezza e Sistema Museo, liniziativa è dedicata al ceramista pesarese Ferruccio Mengaroni (1875-1925).

Nel percorso di domenica 24 aprile, si seguiranno le testimonianze della produzione di Ferruccio Mengaroni rintracciabili in diverse sedi coinvolte nel percorso accompagnato da Pesaro Segreta. Si parte dal ristorante il Castiglione (viale Trento 148), dove risiedeva Mengaroni e dove si trovava il suo laboratorio, la visita guidata è a cura di Paolo Perugini; si prosegue a Palazzo Mosca – Musei Civici: qui Federico Malaventura parlerà del ceramista illustrando alcune opere presenti nelle collezioni fra cui la grande “Medusa” nella corte di cui si narrerà la vicenda. Infine, tappa alla Biblioteca Oliveriana di Palazzo Almerici (via Mazza) che offre un’interessante esposizione di documenti su Mengaroni: qui il gruppo dei partecipanti verrà accolto dalla direttrice Brunella Paolini e dallo staff. Finale in sala Passeri con Ugo Betti, presidente di Pesaro Segreta, per la proiezione del video realizzato dall’associazione sulla vita e le opere dell’artista.

Il programma

Così Daniele Vimini vicesindaco e assessore alla Bellezza del Comune di Pesaro: «Siamo felici di questa iniziativa di Pesaro Segreta che si consolida dopo il numero zero del mese scorso molto partecipato, che propone un nuovo racconto della storia della città con la collaborazione ancora più strutturata dell’Ente Olivieri Olivieri cui si affianca Sistema Museo; una proposta che conferma un valore aggiunto: e cioè cercare nuovi spunti e temi a partire dal patrimonio culturale per declinarli in chiave pop. È la conferma dell’operatività di una realtà con cui il Comune ha stipulato un primo accordo di collaborazione già da 3 anni che finora ha saputo lavorare su più fronti. Il 24 aprile si va alla riscoperta della figura di Mengaroni e del mondo della ceramica: un’attività che ci fa piacere anche perché porta il suo contributo in chiave “Pesaro 2024”, visto che uno degli obiettivi che ci siamo dati è di far trovare una città pronta non solo dal punto di vista delle istituzioni culturali ma anche a partire dai cittadini perché diventino i primi testimonial e diffusori consapevoli e motivati del messaggio sotteso al riconoscimento appena ottenuto».

Ingresso su prenotazione 0721 387541, pesaro@sistemamuseo.it.

Inoltre il presidente Ugo Betti ha lanciato l’appuntamento estivo pensato per la Festa del Porto che ancora una volta offrirà l’opportunità di conoscere le vicende della città tra ceramica, musica (coinvolta anche l’Orchestra Sinfonica Rossini) e altro che verrà svelato prossimamente.

Info: Ente Olivieri-Biblioteca e Musei Oliveriani 0721 33344 info@oliveriana.pu.it; Pesaro Segreta pesarosegreta@gmail.com