Torna a Senigallia Rds: il suo Summer Festival farà tappa il 23 e 24 giugno al parco della pace

Si rinnova la partnership con l'emittente che farà partire dall'area verde il suo tour in giro per l'Italia, tra giochi, intrattenimento e tanta musica. Annunciati alcuni dei big che si esibiranno

SENIGALLIA – Partirà dal parco della Pace il nuovo tour estivo di Rds. Dopo la versione di prova dell’anno scorso, si rinnova il feeling con l’amministrazione comunale senigalliese che mirava a cambiare evento e pubblico lasciando andare via (a Pesaro) il Caterraduno. Così l’ “RDS Summer Festival”, che porterà in giro per il belpaese animazione, giochi e musica, avrà il via a Senigallia, il 23 e 24 giugno prossimi.

Di fatto, hanno annunciato gli organizzatori, il parco della Pace sarà trasformato in un’area giochi e intrattenimento dal pomeriggio, con il pubblico che potrà divertirsi tra installazioni e strutture gonfiabili dal design contemporaneo, per poi lasciare via via sempre più spazio alla musica fino a tarda notte e sorprese. Il tutto sarà gratuito per cittadini e turisti che avranno l’occasione di vedere l’esibizione di artisti di calibro nazionale: al momento sono stati annunciati Achille Lauro, Annalisa, Sangiovanni e Mr. Rain ma altri verranno svelati nelle prossime settimane, per un totale di 24 esibizioni live da giugno a settembre.

Oltre a Senigallia il 23 e 24 giugno, Rds summer festival si sposterà a Sabaudia il 30 giugno e 1 luglio; poi a Barletta il 14 e 15 luglio; a Messina il 21 e 22 luglio; a Sanremo il 28 e 29 luglio. Chiuderà il tour la tappa a Marina di Pietrasanta l’8 e il 9 settembre. Una delle novità di quest’anno dell’RDS Summer Festival è che sarà completamente gratuito per tutti i partecipanti. Basterà prenotarsi sul sito dell’RDS Summer Festival 2023, a partire dal mese di giugno.

Ma non è l’unica perché quest’anno il festival si apre ai talenti musicali emergenti dando la possibilità a cantanti e band provenienti da tutta Italia di esibirsi sul palco del Festival, aprendo i concerti dei più grandi artisti italiani. Una giuria d’eccezione presiederà le audizioni, a cui è possibile iscriversi dalla sezione dedicata sul sito di RDS. Molto spazio sarà dedicato naturalmente alla musica anche con DJ set. Ogni tappa sarà condotta dalle voci ufficiali di RDS, che si alterneranno sul palco del Festival accompagnati dai talent di RDS Next, la social web radio dedicata alla GenZ. Saranno anticipate da carovane che porteranno musica e allegria in spiaggia e nelle piazze principali dei siti coinvolti, portando a bordo performer che travolgeranno il pubblico in uno show musicale e in momenti di puro intrattenimento ed evasione.