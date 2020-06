Torna PuliAmo Fano: l’azione volontaria a favore del benessere di tutti

FANO – Il mare e la spiaggia sono beni preziosi di cui tutti possiamo godere gratuitamente e di cui dobbiamo sentirci responsabili. Ne sanno qualcosa i componenti di PuliAmo Fano, un gruppo di volontari che ogni settimana organizza incontri per pulire la città dai rifiuti. Con l’arrivo della bella stagione l’attenzione del collettivo si è focalizzata proprio sullo splendido litorale fanese.

PuliAmo Fano in azione

«Siamo stati costretti a sospendere le iniziative che avevamo in programma per via di questa emergenza sanitaria – raccontano sui loro canali social -. Finalmente il peggio sembra essere passato e possiamo tornare a rendere pulite e meravigliose le nostre care spiagge».

Il tutto naturalmente viene fatto nel rispetto delle attuali regole comportamentali inerenti al contrasto e la diffusione del coronavirus: niente assembramenti, mascherina, guanti e rispetto della distanza personale. La prima uscita del gruppo è stata dedicata alla pulizia di Baia del Re. Durante le operazione i 13 volontari hanno raccolto ben 116 Kg di rifiuti (74 di plastica, 41 di indifferenziato ed uno di vetro).

Torna PuliAmo Fano

«Il nostro impegno – raccontano – è quello di rendere più pulite le nostre spiagge e più bella la nostra città. A voi chiediamo di fare attenzione a non sporcarla e magari, se capita di vedere dei rifiuti, smaltirli nei cestini che ASET ha posizionato lungo il litorale».



Un impegno il loro, che non conosce sosta e riprenderà anche nella giornata di sabato 6 giugno: dalle ore 9 il gruppo si dedicherà alla pulizia delle spiagge e luoghi limitrofi della zona ex pista go kart.