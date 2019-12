Tolo Tolo, il film di Checco Zalone che farà il boom nel 2020

Opera quinta con il comico pugliese, per la prima volta anche regista, è destinata a sbancare. Basti pensare che "Quo vado?" nel 2016 ottenne oltre 65 milioni di euro al botteghino ed è il secondo miglior incasso di sempre nella storia del cinema in Italia

Non ci vuole Branco e Paolo Fox per indovinarlo. Tolo Tolo, in uscita il 1° gennaio, sarà il successo cinematografico del 2020, questo è certo. L’unico dubbio che rimane è: riuscirà Checco Zalone a superare se stesso? E anche Avatar?

Gli incassi da record di Luca Medici

Quo vado? (2016), il precedente film di Checco Zalone, nome d’arte di Luca Medici, ottenne oltre 65 milioni di euro al botteghino ed è il secondo miglior incasso di sempre nella storia del cinema in Italia, alle spalle soltanto di Avatar.

Il predecessore, Sole a catinelle (2013), è terzo con oltre 51 milioni di euro, addirittura davanti a Titanic. E dietro a Titanic c’è ancora una commedia di Checco, Che bella giornata, con oltre 43 milioni di euro.

Prima prova di regia di Checco

Tolo Tolo vede il debutto alla regia di Checco Zalone, che non è solo mattatore e protagonista davanti alla camera, ma sta anche dietro. Non c’è più Gennaro Nunziante a dirigere e a scrivere soggetto e sceneggiatura insieme al comico pugliese. La fortunata coppia artistica Zalone-Nunziante si è separata.

Per la sceneggiatura di questo suo quinto film Checco ha trovato la collaborazione di Paolo Virzì.

Trama

I produttori di Taodue Film e Checco sono sempre molto riservati sui dettagli di trama pre-uscita in sala.

Ecco la sinossi finora rilasciata: “Non compreso da madre patria, Checco trova accoglienza in Africa. Ma una guerra lo costringerà a far ritorno percorrendo la tortuosa rotta dei migranti. Lui, Tolo Tolo, granello di sale in un mondo di cacao“.

Il cast

Accanto a Checco Zalone, fanno parte del cast Souleymane Sylla, Manda Touré, Nassor Said Birya, Alexis Michalik, Antonella Attili, Nicola Nocella, Maurizio Bousso, Gianni D’Addario. Con la partecipazione speciale di Barbara Bouchet, Nicola Di Bari e Nichi Vendola.

La canzone

Per il lancio di Tolo Tolo l’attore pugliese ha regalato ai suoi fan una canzone inedita, Immigrato, che però non rappresenta un’anticipazione del film. Né il testo né le immagini del videoclip, infatti, sono tratte da Tolo Tolo sul quale vige ancora il massimo riserbo.

Nel singolo Checco rappresenta, con il suo stile ironico e disincantato, la giornata di un italiano alle prese con un immigrato… Il video è stato girato in diverse zone di Roma tra cui il quartiere Bologna, nel caseggiato popolare che è stato set del film di Ettore Scola Una giornata particolare con Marcello Mastroianni e Sofia Loren.

Oltre a Zalone, protagonisti della clip sono l’attrice Emanuela Fanelli, che interpreta la moglie di Checco, e l’attore Maurizio Bousso, l’immigrato.

Eccolo:

