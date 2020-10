Tolentino, positivi al virus comandante e vice della Polizia locale

TOLENTINO – La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri dopo che il Comando della Polizia locale di Tolentino erano rimasti chiusi al pubblico per tutte le operazioni del caso. Il comandante David Rocchetti, dopo essersi messi in quarantena volontaria nei giorni scorso avendo avvertiti i primi sintomi del virus, è risultato positivo così come il vice comandante Francesco Lancioni.

È subito scattato il protocollo dell’Asur e gli agenti del Corpo di Polizia locale di Tolentino, che sono risultati tutti negativi, sono stati sottoposti a tampone. Si è provveduto inoltre a sanificare i locali e gli uffici al piano terra aperti al pubblico come sono stati sanificati anche tutti i mezzi.

«Purtroppo – ha detto il comandante Rocchetti – malgrado utilizziamo tutti i dispositivi di sicurezza che ci sono messi a disposizione e malgrado le tante accortezze, sono risultato positivo al Covid-19. Già dalle prime avvisaglie mi sono messo in quarantena presso un mio mini appartamento, allontanandomi anche dalla famiglia che ha comunque effettuato i tamponi che hanno dato, fortunatamente per tutti, esito negativo. Immediatamente tutti i colleghi sono stati sottoposti a tampone e abbiamo sanificato tutte le stanze dei nostri uffici e tutti i nostri automezzi».

«Preciso che gli agenti sono tutti risultati negativi e quindi sono comunque operativi. Abbiamo chiuso gli uffici solo per le operazioni di sanificazione e saranno nuovamente aperti al pubblico, con i consueti orari, nei primi giorni della prossima settimana. Svolgiamo un lavoro a diretto contatto con tantissimi cittadini e abbiamo sempre dimostrato la nostra professionalità e abnegazione come ci è stato più volte riconosciuto sia dall’Amministrazione che dai tolentinati e non solo. Essere agente di Polizia locale comporta qualche rischio e non per questo ci tiriamo indietro. Facciamo il nostro lavoro con coscienza e con attenzione nell’interesse della nostra comunità – ha concluso il comandante -. Rivolgo un appello affinché non si abbassi la guardia e si indossi la mascherina perché, come nel mio caso, quando meno te l’aspetti il virus può colpire. Invito i colleghi a utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza e a prestare la massima attenzione».

Il sindaco Giuseppe Pezzanesi ha seguito fin dal primo momento tutta la questione, anche perché il comandante è anche un componente del COC. «Ringrazio il comandante e il vice per essersi, fin da subito, attivati anche per scongiurare situazioni di contagio. Questa situazione è l’ennesima conferma che stare tutti i giorni su strada, malgrado tutte le accortezze e i dispositivi di sicurezza, comporta molti rischi e che non si è mai davvero tranquilli» ha commentato il primo cittadino.

Anche l’assessore alla Polizia locale e alla sicurezza Giovanni Gabrielli è in continuo contatto con il comandante Rocchetti e con il vice Lancioni. «Tutti dobbiamo adottare e seguire le disposizioni di prevenzione anti Covid-19. Quanto si è verificato all’interno del nostro Corpo di Polizia Locale è la dimostrazione della delicatezza del loro compito e dei rischi che corrono e per questo non smetteremo mai di ringraziarli» ha detto.

A Tolentino sono 54 le persone positive mentre 84 quelle che si trovano in isolamento domiciliare.