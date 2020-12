A Tipicità Special Edition un weekend al sapore di Natale: il programma di eventi

A Tipicità Special Edition, il festival marchigiano dedicato alle eccellenze tutte da assaporare, è già tempo di Natale. È infatti attiva la possibilità di acquistare i prodotti a km 0 della Fattoria Sociale Montepacini oppure le selezioni di prelibatezze marchigiane curate dai ragazzi “speciali” di MicaMole. Si possono anche assaggiare, con asporto o consegna, i piatti gourmet della Chef Barbara Settembri e fare lo shopping nel centro commerciale naturale di Fermo.

Sono già oltre 45.000 gli “spettatori” di questa Special Edition online e fino al 9 dicembre continuano gli eventi sulla piattaforma www.tipicita.it.

Ecco il programma per le giornate di sabato 5 e domenica 6 dicembre:

Ma(R)che Esperienza Meravigliosa: sabato alle ore 10 ci si proietta nel futuro del nostro territorio, tra narrazione e tecnologie immersive del turismo esperienziale.

Le Marche nel bicchiere: sabato alle ore 16 presentazione dell’attesissima guida dell’AIS (Associazione italiana sommelier), con tutto il mondo vinicolo marchigiano e l’intervento del presidente nazionale Antonello Maietta.

Enosophia Show: sabato ore 18.30. Guidati da Gioacchino Bonsignore, conduttore di TG5 Gusto, un invitante viaggio nella terra di Andrea Bacci, padre della moderna enologia. Dal borgo storico di Sant’Elpidio a Mare, ai filari che declinano in Adriatico, fino in Ungheria con pietanze che esaltano il Nettare di Bacco.

Che pasta bolle in pentola?! Domenica alle 10 un viaggio tra i segreti, le fragranze, le diverse preparazioni in cucina che rendono sempre affascinante il mondo della pasta.

La Pizza Gourmet. Domenica ore 15: è Tinto, conduttore di “Mica pizza e fichi” su La 7, ad accompagnarci in un viaggio nella pizza come sintesi di un fazzoletto di territorio, dei prodotti e delle filiere che animano la sua trasformazione. La pizza come luogo d’incontro, di sintesi e di amicizia. La pizza come progettazione di una nuova tradizione.

La magia della Plastica. Domenica ore 18.30, uno spettacolo dedicato anche ai piccini, con veri e propri “maghi” di laboratorio che spiegano in maniera misteriosa e divertente, i segreti del riciclo e della trasformazione della plastica.

Tutte le attività e gli eventi sono consultabili e fruibili su www.tipicita.it.