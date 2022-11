Tipicità sbarca in Tanzania: «Svolta per l’Italia e sfida per il Fermano»

In occasione della Settimana della cucina italiana nel mondo, in programma dal 14 al 20 novembre andrà in scena Tipicità - The italian Experience

FERMO – Sapori, essenze, segreti dei fornelli. Confronti tra realtà imprenditoriali diverse e molto altro. Le Marche sbarcano in Tanzania grazie a Tipicità, in occasione della Settimana della cucina italiana nel mondo, in programma dal 14 al 20 novembre. È in questa cornice che andrà in scena Tipicità – The italian Experience, declinazione del format promosso dal Ministero degli Affari esteri, a cura dell’ambasciata d’Italia a Dar Es Salaam. Per gli chef marchigiani, l’occasione di allettare i palati dell’Africa orientale, per i partners marchigiani e del Fermano una vetrina sul mondo che ha pochi eguali.

Il programma

Il diplomatico italiano Marco Lombardi

Nel primo pomeriggio si è tenuta la conferenza di presentazione dell’iniziativa, alla presenza dell’ambasciatore italiano a Dar Es Salaam Marco Lombardi, del direttore di Tipicità Angelo Serri, del consigliere regionale Andrea Putzu e del sindaco di Fermo Paolo Calcinaro. «Le Marche possono dare un grande contributo nell’esportare la cucina italiana nel mondo – ha commentato l’ambasciatore Lombardi – e quest’iniziativa può rivelarsi una vera e propria svolta per il nostro paese. Qui in Tanzania vivono 61 milioni di persone, le possibilità che possono aprirsi sono veramente numerose. E in questo modo anche la città di Fermo instaura una relazione stretta con la Tanzania».

Tipicità, il festival che ogni anno incanta la città di Fermo proponendo cucina, enogastronomia, territorio, ma anche turismo e biodiversità, mostra tutto sé stesso in un’altra parte del globo. Il programma che è stato pensato per la trasferta africana prevede cene di gala, rendez vous direttamente a casa dell’ambasciatore, incontri e scambi con imprenditori internazionali e soprattutto l’arte degli chef dell’Accademia di Tipicità, Gianmarco Di Girolami e Serena D’Alessio.

Le parole dei protagonisti

Un ampio ventaglio di proposte su cui ha lavorato il direttore D’Alessi, che nel suo intervento ha posto l’accento sulla centralità della Tanzania, quale «hub dell’Africa Orientale, snodo per raggiungere Uganda, Repubblica del Congo e tanti altri Paesi. Si consideri – ha proseguito Serri -, questa occasione come un punto di partenza, su cui ritorneremo alla prossima edizione di Tipicità in calendario per marzo 2023. In Tanzania, sono previsti appuntamenti con i nostri chef sia a Zanzibar che a Dar Es Salaam e incontri con diversi imprenditori internazionali. Poi il prof. Mario Andrenacci terrà un masterclass agli allievi di una scuola locale, perché il progetto non riguarda soltanto cucina e commercio ma anche cultura e formazione».

Piena soddisfazione anche da parte del primo cittadino di Fermo Paolo Calcinaro: «È un collegamento incredibile tra la nostra città e il resto del mondo – ha sottolineato – , oltre che una sfida fondamentale per tutto il territorio fermano». Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere regionale Andrea Putzu, presidente della Commissione sviluppo economico. «Si tratta di un’opportunità unica per le imprese – ha spiegato – e di un momento di internazionalizzazione per la Provincia di Fermo».